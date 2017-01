Täna kontserdisaalis. Aasta Muusik 2016

Jürjendal alustas oma loometeed 1980. aastatel elektroakustiliste katsetustega Eesti Raadio ja Tallinna Linnahalli stuudiotes ning kitarristi ja laulukirjutajana ansamblis 777. Aastatel 1992−1997 osales ta Robert Frippi "Guitar Craft" kursustel Saksamaal. Ta on ka ansamblite Weekend Guitar Trio, Fragile ning UMA asutaja.



Aktiivse muusikuna on ta töötanud koos nii kodu- kui välismaiste artistidega, esireas Tõnis Mägi ja Riho Sibula. Jürjendal on salvestanud palju heliplaate, kirjutanud filmi- ja teatrimuusikat, loomingut eri ansamblikoosseisudele jpm. Tema loomingu tuumiku moodustavad elektroakustilised teosed kitarridele, ilmekaks näiteks on kaks sooloplaati "Rõõmu Allikas" ja "Valguse palsam". Värskeim üllitis eelmise aasta viimastelt päevadelt on Valdur Mikita, Robert Jürjendal ja Kaido Kirikmäe ühise sõna ja heli album "Iluküsija".



Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Möödunud aastatel on selle pälvinud teiste hulgas Paavo Järvi (2012), Ivo Linna (2009), Tiia-Ester Loitme (2008), Anu Tali (2006), Kalle Randalu (1982), Alo Mattiisen (1988), Valter Ojakäär (1993), Erkki-Sven Tüür (1996), Tõnu Kaljuste (1998), Rein Rannap (2002) jt.



Ülekanne Aasta muusiku auhinna üleandmise pidulikult kontserdilt Eesti Raadio I stuudiost.



Helirežissöör Tanel Klesment, saate toimetaja Marge-Ly Rookäär.