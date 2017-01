Uusaastakontsert Viinist

Noor innovaatiline dirigent on valinud kavasse muu hulgas seitse heliteost, mis pole iialgi varem Viini Filharmoonikute uusaastakontserdil kõlanud.

Papa Johann Straussi ja tema kolme poja Johanni, Eduardi ja Josefi muusika kõrval kuuleme ka Franz Lehári, Emile Waldteufeli, Franz von Suppé, Carl Michael Ziehreri ja Otto Nicolai loomingut.

Kontserdi Viini Musikvereini Kuldsest saalist vahendab Kersti Inno.

Kavas:

* Franz Lehár – Nechledil March from the operetta ‘Wiener Frauen’

* Emile Waldteufel – Les patineurs, waltz, op. 183

* Johann Strauss – ‘S gibt nur a Kaiserstadt‚ ‘s gibt nur a Wien, polka, op. 291

* Josef Strauss – Winterlust, polka schnell, op. 121

* Johann Strauss – Mephistos Höllenrufe, waltz, op. 101

* Johann Strauss – So ängstlich sind wir nicht!, polka schnell, op. 413

* Franz von Suppé – Overture to ‘Pique Dame’

* Carl Michael Ziehrer – Hereinspaziert!, waltz from the operetta ‘Der Schätzmeister’ op .518

* Otto Nicolai – Mondaufgang, from ‘Die lustigen Weiber von Windsor’

* Johann Strauss – Pepita Polka, op. 138

* Johann Strauss – Rotunde Quadrille, op. 360

* Johann Strauss – Die Extravaganten, waltz, op. 205

* Johann Strauss – Indianer Galop, op. 111

* Josef Strauss – Die Nasswalderin, polka mazur, op. 267

* Johann Strauss – Auf zum Tanze!, polka schnell, op. 436

* Johann Strauss – Tausend und eine Nacht, waltz after the operetta ‘Indigo’

* Johann Strauss – Tik-Tak, polka schnell, op. 365

* Eduard Strauss – Mit Vergnügen, polka schnell, op. 228

* Johann Strauss – Blue Danube Waltz, op. 314

* Johann Strauss – Radetzky March, op. 228