Kontserdisaalis: Ivari Ilja mängib Tšaikovskit

Dirigendipulti astub noor Kreeka dirigent Dimitris Botinis, kes on üks Venemaa muusikaelu tõusvaid tähti.

Kavas on suur vene muusika ning avaloona kõlab Anatoli Ljadovi sümfooniline pilt “Kikimora”, mille aluseks on slaavi mütoloogiast pärinev tegelane – tige ja kättemaksuhimuline majahaldjas.

Harukordne võimalus on Estonia kontserdisaali laval kuulda aga Tšaikovski palavalt armastatud Esimest klaverikontserti, mida Ivari Ilja mängis ERSO ees esimest korda 1980. aastal vabariiklikul pianistide konkursil.

Kontserdi lõpetab Sergei Rahmaninovi viimane oopus “Sümfoonilised tantsud”, mille meloodiline hingus on täis kurbi ja eredaid värve ning mis on justkui kokkuvõte ühe inimese elust.

Kava:

* Anatoli Ljadov – “Kikimora”, op. 63

* Pjotr Tšaikovski – Klaverikontsert nr. 1 b-moll op. 23

* Sergei Rahmaninov – Sümfoonilised tantsud, op. 45

Otseülekannet Estonia kontserdisaalist.

Vahendavad toimetaja Miina Pärn ja helirežissöör Teet Kehlmann.

Eetris reedel, 13. jaanuaril kell 19

.