Kontserdisaalis: hoogsa algusega MustonenFest

Festivali juured ulatuvad aastasse 1989, mil sai alguse Andres Mustoneni ja Hortus Musicuse algatatud barokkmuusika kontsertide sari.

Praeguseks ajaks on festival välja murdnud ühele ajastule pühendatud muusika kitsast voolusängist ning kannab juba kuuendat aastat pealkirja MustonenFest.

“MustonenFest ei ole alguskuupäevast lõppkontserdini kestev hetk, vaid pidev muusikas olek. Tegelen nende asjadega, mis on minu jaoks tähtsad ja aktuaalsed. Need pole asjad, mis tooks kasu nüüd ja kohe. Mind huvitab festivalil kõik, mis on seotud selle tsivilisatsiooni, milles me elame juba üle kahe tuhande aasta, lätetega, ja ma jätkan neid otsinguid, et oma leidusid publikuga jagada,” ütleb Andres Mustonen festivali eel.

Tänavune festival pakub küllusliku valiku eriilmelisi muusikaõhtuid ning rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud solistide esinemisi: trompetivirtuoos Sergei Nakarjakov, viiuldaja Christian Altenburger, dirigent ja oboesolist Sergei Utkin; samuti tunnustatud külaliskollektiivid nagu barokkorkester Barrocade Iisraelist ning hiljuti 60. aastapäeva tähistanud Venemaa Riiklik Kammerorkester.

Omaette kavaga esineb Bütsantsi muusika koor Byzantion Rumeeniast; kantor Israel Rand annab kontserdi koos Eesti Rahvusmeeskooriga.

Veebruaris jätkub MustonenFest erakordselt esinduslikuna Tel Avivis.

MustonenFesti avakontserdil astuvad üles pianist Maria Mejerovitš ja trompetisolist Sergei Nakarjakov.

Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit juhatab festivali juht ja loominguline keskpunkt, viiuldaja ja dirigent, mitmekülgne muusik ja isiksus Andres Mustonen.

Ettekandele tulevad Armeenia helilooja Alexander Arutjunjani trompetikontsert As-duur ning vene helilooja Dmitri Šostakovitši kontsert klaverile, trompetile ja keelpillidele c-moll.

Kontserdi teises pooles kõlab romantismiajastu ühe väljapaistvaima helilooja Ferenc Liszti “Dante-sümfoonia”, mis annab tunnistust helilooja erakordsetest võimetest helimaalijana.

Kava:

* Alexander Arutjunjan – Trompetikontsert As-duur

* Dmitri Šostakovitš – Kontsert klaverile, trompetile ja keelpillidele c-moll op. 35

* Ferenc Liszt – “Dante-sümfoonia” S. 109

Kontsert on eetris reedel, 27. jaanuaril kell 19.

Otseülekanne Estonia kontserdisaalist.

Vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ja toimetaja Lisete Velt.