Kontserdisaalis. ERSO on helgel romantikalainel

ERSO hõljub unenägude ja päris elu piirimail. Kuulame kontsertõhtut, kus romantismiajastu maailm avanes kolme helilooja, Schumanni, Schuberti ja Brahmsi pilgu läbi. ERSO ees oli oli Ameerika-Jaapani-Norra päritolu dirigent Joseph Swensen.

Kavas on Franz Schuberti "Lõpetamata sümfoonia", Johannes Brahmsi Sümfoonia nr. 1 ning Robert Schumanni ambitsioonikas katse ooperivallas - avamäng ooperile "Genoveva".



Esmakordselt oli ERSO ees dirigent Joseph Swensen, kes on sündinud Ameerikas, kuid kelle juured on vanas maailmas - Jaapanis ja Norras. Romantismiajastu muusikast on tal müstilised arusaamad ning kontserdikava on tema sõnul justkui reis unenägude maailmast päris ellu:

"Schubert oli erak. Arvatakse, et ta komponeeris päevad läbi ja ilmselt ta isegi ei maganud. Unetuse tunne on tajutav igas Schuberti teoses. Eriti 8. sümfoonias, mis meil kavas on. Aga Schumann oli oma ajastu nägu, ta kirjutas väga tundelist muusikat, mille pulss käis käsikäes südamelöökidega. Ning kui erinev on see Brahmsist, kes oli Schumanni õpilane. Brahms otsustas 20-aastaselt, et tema looming ei ole osa romantilisest muusikast ja tema tõi muusika tagasi maa peale."



Kontsert toimus 31. märtsil 2017 Estonia kontserdisaalis.

Stuudios on Miina Pärn, kontserdi helirežissöör oli Aili Jõeleht.