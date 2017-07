Kontserdisaalis: XXIV Haapsalu vanamuusikafestival

Esinevad ansambel Studio Vocale ja Haapsalu festivali barokkorkester.

Dirigent on Toomas Siitan.

Kõlab Johann Sebastian Bachi muusika:

* Gott, der Herr, ist Sonn und Schild, BWV 79

* Missa in A, BWV 234

* Christe, du Lamm Gottes, BWV 245/40II

* Missa in F, BWV 233

* O Jesu Christ, meins Lebens Licht, BWV 118

Toomas Siitan:

“Johann Sebastian Bachi on hüütud Ülemkantoriks, tema kantaate “viiendaks evangeeliumiks” ning tema looming on kahtluseta protestantliku muusika ajalooliseks tipphetkeks.

Kuigi Bachi “luterlikke missasid” ei kuule kontserdilavadel tihti, on tegu tema kirikumuusika toredamate lehekülgedega, usupuhastuspühaks loodud “Gott der Herr ist Sonn und Schild” on aga üks ta säravamaid pidukantaate.”

Pühapäeval, 9. juulil kell 20 Haapsalu Vanamuusikafestivali lõppkontserdil “Venezia – München – Dresden” kõlab mitmekoorimuusika 16. – 17. sajandi heliloojatelt: Monteverdi, Schütz, Giovanni Gabrieli, Orlandus Lassus, Hieronymus Praetorius, Hassler, Melchior Franck.

Toomas Siitan:

“Veneetsia mitmekoorimuusika kõlaime tõid Orlandus Lassus ja Heinrich Schütz ka Saksamaale. Euroopa ajaloo ühel verisemal ja konfliktsemal ajastul hoidis see muusika harmooniat ja vaimuühtsust.”

Ülekanded Haapsalu Toomkirikust.

Vahendavad toonmeister Tanel Klesment ja toimetaja Kersti Inno.

Festivali kunstiline juht Toomas Siitan tutvustas festivali 4. juulil kell 11 saates “Suveduur”.

Saade on järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel.