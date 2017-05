Kontserdisaalis: ERSO kummardus Roman Matsovile

Kontserdi solist, Roman Matsovi õpilane Toomas Vavilov:

“Roman Matsov oli ideaalne õpetajanatuur. Ta oli peaaegu ainuke inimene, kellel alati oli sinu jaoks aega ja huvi. Ta oli guru, kes oli sulle kogu aeg väga lähedal. ERSO jaoks jättis ta maha erakordselt mõtestatud ajastu. Matsovi näol oli tegemist kõige keerulisema inimesega, kes selle orkestri ees kunagi käinud on, aga samas ka kõige sügavama inimesega. Šostakovitši kuulus lause, et kunstnik peab alati olema oma aja ja ühiskonnaga vastuolus, pidas tema puhul eriti hästi paika.”



Roman Matsovile pühendatud kontserti juhtatab ERSO eelmine peadirigent ning kauaaegne Peterburi Filharmoonia sümfooniaorkestri dirigent Nikolai Aleksejev.



‟Olen aastakümneid unistanud Aleksejeviga mängimisest. Tema nägemus Mozarti interpreteerimisest on pehme ja sametine, suursugune, kõlaliselt õilis. Minu kontseptsioon klarnetipartiist on koos Matsoviga kujundatud, kiire ja terav. Näis, kuidas kokku sobime,” arutles solist.



Kontserdi vaheajal on eetris intervjuu klarnetist Toomas Vaviloviga, kes meenutab Roman Matsovit nii õppejõu, dirigendi, multiinstrumentalisti kui ka inimesena ning räägib, kuidas on Matsoviga seotud tema elu parim päev.



Kavas:

* Franz Schubert – III vaatuse sissejuhatus muusikast Helmina von Chézy näidendile “Rosamunde”

* Wolfgang Amadeus Mozart – Klarnetikontsert A-duur, KV 622

Solist Toomas Vavilov

* Pjotr Tšaikovski – Sümfoonia nr. 4 f-moll op. 36



Klassikaraadio vahendab kontserdi Estonia kontserdisaalist reedel, 5. mail kell 19.

Selle toovad kuulajateni helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Miina Pärn.