Kontserdisaalis Kristjan Randalu mängib oma muusikat

Kontserdil esitab Kristjan Randalu uut, aga ka vanemat muusikat, mida ta on mänginud seni oma põhjamaise trioga, kuhu kuuluvad Mats Eilertsen ja Markku Ounaskari.

Kava pealkiri on “Kolme katku vahel” (“Between Three Plagues”).

Viimati esines Randalu soolokavaga Eestis viis aastat tagasi.

Kristjan Randalu on üks kõige laiema haardega, aktiivsemaid ja rahvusvaheliselt hõivatumaid Eesti džässmuusikuid, kes neil päevil osaleb paljudes erinevates ansamblites, sealhulgas teeb koostööd ka Tuneesia oudimängija Dhafer Youssefiga.

Ühtaegu nii džässis kui ka klassikalises muusikas end koduselt tundev Randalu on silma paistnud nii interpreedina kui ka oma isikupärase heliloomingu poolest.

Viimastel aastatel aktiivselt heliloominguga tegelev Kristjan Randalu on Eestis jaganud lava Tallinna Kammerorkestri, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Keelpillikvartetiga Prezioso, samuti oma isa Kalle Randaluga.

Klassikalise muusika vallas on ta teinud koostööd nii solisti kui heliloojana Londoni Sümfooniaorkestri, Stuttgarti kammerorkestri ja Absolute Ensemble’iga.

Saksamaal, Inglismaal ja USAs elanud Randalu on tõelise eesti muusika saadikuna esindanud Eestit maailma mainekamatel jazzifestivalidel ja olulisematel kontserdilavadel, olles hinnatud nii jazzi- kui ka klassikalise muusika vallas.

Ühena vähestest eesti muusikutest tutvustab ta aktiivselt meie muusikat ka Aasias, Aafrikas ja Lähis-Idas.

Kristjan Randalu, kelle kontol on üle 20 rahvusvahelise auhinna ja preemia, pälvis koos Vaiko Eplikuga 2012. aastal jazzalbumi tiitli duoalbumiga “Kooskõla”.

Kontserdiülekanne Mustpeade Majast algab 23. jaanuaril kell 19.

Ülekannet vahendavad toonmeister Aili Jõeleht ja toimetaja Ivo Heinloo.