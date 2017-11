Kontserdisaalis (Foto: Nargenfestival)

Kreeka muusika elav legend Mikis Theodorakis (snd 1925) salvestas 1964. aastal oma teose „To Axion Esti” (Väärt on), mis on loodud Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Odisseas Elitise (1911–1996) samanimelisele poeemile. Saates kõlab esmasalvestuse kordusväljaanne, mis on ilmunud Minos-EMI firmamärgi all (2003).





Helilooja Miks Theodorakis hakkas 1950ndatel Pariisi Konservatooriumis õppides huvi tundma kreeka rahvamuusika vastu ning selle tulemusel viisistas ta mitmete uuskreeka luuletajate tekstid. Kui kreeka poeet Odisseas Elitis kinkis Mikis Theodorakisele oma teose „To Axion Esti” ("Väärt on", 1959), asus helilooja kohe sellele muusikat looma.



1963. aastal valmis oratoorium, mille komponeerimisel on kasutatud nii sümfoonilise muusika kui ka kreeka rahvamuusika elemente. Teos salvestati 1964. aastal Ateenas. Salvestus ei olnud kerge, kuid muusikute valik oli suurepärane. Mikis Theodorakise heliteost „To Axion Esti” Odisseas Elitise sõnadele tõlgendasid lauljad Grigoris Bithikotsis, Theodoros Dimitrief, näitleja Manos Katrakis, Väike Ateena Orkester, Thalia Vizantiu segakoor ning rahvapilliansambel, kus buzukit mängivad Kostas Papadopulos ja Lakis Karnezis, klaverit mängib Jannis Didilis, santurit Tasos Diakojorgis, kitarri Dimitris Fabas, basskitarri Vangelis Papangelidis ning löökriistu Evandros. Esitust dirigeerib helilooja ise.



Albumit tutvustab Kaarina Rein.



Kaarina Rein on klassikaline filoloog, kes on Tartu Ülikoolis õppinud ja õpetanud vanakreeka, uuskreeka ja ladina keelt ning nendest keeltest eesti keelde tõlkinud. Praegu tegeleb ta Läänemere regiooni varauusaegsete teadustööde uurimisega.