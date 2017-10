Kontserdisaalis: Elagu 85-aastane Jaan Rääts!

Seekord on vanameistri looming noorte kätes ja see on tähenduslik.

Pole teist eesti heliloojat, kelle teostes pulbitseks nii elujõulised ja nakatavad rütmid.

Mõelgem kasvõi 1961. aastal loodud teosele, millest kujunes Eesti uue muusika tähtteos – Kontsert kammerorkestrile op. 16.

Kultusteose staatusesse tõusnud teos ei puudu ka helilooja juubelikontserdi kavast.

Eesti Heliloojate Liidu esimees Märt-Maris Lill:

“Jaan Rääts on üks eesti heliloomingu kesksemaid suurtegijaid. Tema looming kütkestab ja paelub oma värske rütmienergia ja selgete vormistruktuuridega arvukalt muusikuid ja kuulajaid nii Eestis kui välismaal. Äärmiselt oluline on olnud ka Räätsa tegevus Eesti Heliloojate Liidu esimehena – tema algatatud on festival “Eesti Muusika Päevad”, mis on siiani üks olulisemaid ja kesksemaid nüüdismuusika sündmusi Eestis.”

Estonia kontserdisaali laval on 18. oktoobril eesti noorte muusikute raskekahurvägi: Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester, dirigent Jaan Ots ning klaverisolistid Arko Narits, Eunyoung Gil, Auli Lonks ja Johan Randvere.

Kontserdil kõlab läbilõige Jaan Räätsa loomingust:

* Eesti prelüüdid op. 80 (valik)

* 24 marginaali op. 65 (valik)

* Klaverisonaat op. 11 nr. 1

* Tokaata

* Kontsert kammerorkestrile op. 16

* Klaverikontsert nr. 2 op. 70

Otseülekanne Estonia kontserdisaalis kolmapäeval, 18. oktoobril kell 19.

Vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ning toimetajad Miina Pärn ja Lisann Aljaste.