Kontserdisaalis: kummardus Ester Mägi muusikale

Maestra 95. sünnipäevale on pühendatud Estonia Seltsi Segakoori kontsert, dirigent Heli Jürgensoni käe all kõlavad valitud koorilaulud.

Ester Mägi žanridelt ja koosseisudelt mitmekesine looming on üsna arvukas.

Pigem akvarellilise üldnivooga Mägi on loonud palju kammermuusikat ja ka suure hulga koorilaule, siiski ka suurvormižanris teoseid.

Oma õpetaja Mart Saare jälgedes on ka Ester Mägi loomingu allikaks sageli rahvaviisid.

Tervikviise kasutab ta siiski harva, saades enamasti rahvaviisist vaid algimpulsi.

Eesti rahvaviis on Mägile kui muusikaline emakeel – siingi peegeldub hingesugulus Mart Saarega.

Estonia Seltsi Segakoori näol on tegu ühe Eesti parima isetegevusliku kontsertkooriga.

Koor sündis 1993. aastal ja on 1912–1940 tegutsenud Estonia seltsi Muusika Osakonna segakoori järglane.

Eesti muusika esitamist peab koor üheks oma suurimaks missiooniks, Ester Mägi loomingut on nad interpreteerinud sageli.

Koori peadirigent on hinnatud koorijuht ja pedagoog, XII noorte laulupeo “Mina jään” peadirigent Heli Jürgenson.



Kavas on Ester Mägi looming:

* “Viru lauliku mõtted” / F. R. Kreutzwald

* “Siin mu rõõmumaa” / H. Runnel

* “Suitsupääsuke” /K. Lepik

* “Laulikutele” / J. Liiv

* “Mõtisklused” / A. H. Tammsaare

* Kadents ja teema viiulile, esitab Marelle Kivinukk

* “Üks hetk” (naiskoor) / V. Beekman

* “Elu on alles uus” / B. Alver

* “Merelind” / M. Under

* “Igav liiv” / D. Vaarandi

* “Vaikne lauluke” / K. Muuli

Ülekanne Teaduste Akadeemia saalist.

Vahendavad helirežissöör Siim Mäesalu ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Muusikapäeva kontsert Ester Mägi koorilauludest 1. oktoobril kell 15.

