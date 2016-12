Kontserdisaalis: armastuse ja harmooniaga jõulukontsert

Neljapäeval, 22. detsembri õhtul kell 19 esitab tänavu juubelihooaega alustanud Eesti Filharmoonia Kammerkoor katkendeid Händeli Messiasest ning armsaid jõululaule.

Klassikaraadio teeb kontserdist otseülekande.

Koori peadirigent Kaspars Putninš ütleb, et liiga sageli unustatakse ära jõulude tegelik tähendus. ‟Me mõtleme vaid uhketele laudadele ja rikkalikele kingitustele, aga tegelikult sündis jõululugu kehvades oludes, täielikus lootusetuses ja vaesuses,” ütleb Putninš.

‟Me ei tohi unustada, et armastus ja harmoonia on meis enestes olemas – ja see ongi tegelikult jõululugu.”

Filharmoonia Kammerkoori lauljatega ühineb Tallinna Kammerorkester, mängides armastatud Arcangelo Corelli jõulumuusikat.

Kava:

* Arcangelo Corelli– Concerto grosso g-moll, op. 6. nr. 8 ‟Jõulukontsert”

* George Friedrich Händel– Katkendid oratooriumist ‟Messias”

- And the Glory of the Lord

- And Thou That Tellest Good Tidings

- The People That Walked In Darkness

- For Unto Us A Child Is Born

- Lift Up Your Heads

Solistid: Marianne Pärna (alt), Olari Viikholm (bass)

--- vaheaeg ---

* Michael Praetorius – ‟Üks roosike on tõusnud”

seade: Jan Sandström

* Arvo Pärt – ‟Magnificat”

* Arvo Pärt – ‟Nunc dimitis”

* Arvo Pärt – ‟Eesti hällilaul”

* Jõululaulud Tõnis Kõrvitsa seades:

- ‟Oo väike linn, oo Betlehem” (Little Town of Bethlehem)

Muusika: Lewis Henry Redner, sõnad: Phillips Brooks

Solist: Rainer Vilu

- ‟Kõik usklikud, tulge” (Adeste fideles)

Muusika ja sõnad: John Francis Wade

Solistid: Kristine Muldma, Raul Mikson

- ‟Kui langeb täht” (When You Wish Upon a Star)

Muusika: Leigh Harline, sõnad: Ned Washington

- ‟Rõõmsad jõulud tuppa lase tulla” (Have Yourself A Merry Little Christmas)

Muusika: Hugh Martin, sõnad Ralph Blane

- ‟Jõululaul” (The Christmas Song)

Muusika ja sõnad: Mel Tormé ja Bob Wells

Solistid: Karolis Kaljuste, Henry Tiisma

- ‟Valged jõulud” (White Christmas), muusika ja sõnad: Irving Berlin

Solist: Ülle Tuisk

Kontserdi Estonia Kontserdisaalist vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Anne Prommik.