Kontserdisaalis: Aleksejevi Šostakovitš ja Prokofjev

Kavas:

* Sergei Prokofjev – Süit ooperist “Armastus kolme apelsini vastu” op. 33a

* Sergei Prokofjev – Klaverikontsert nr. 3 C-duur op. 26

* Dmitri Šostakovitš – Sümfoonia nr. 8 c-moll op. 65

Süit ooperist “Armastus kolme apelsini vastu” (1919) ja Klaverikontsert nr. 3 (1921) kuuluvad Sergei Prokofjevil samasse, viljakamaisse loomeperioodi, mil helilooja viibis võõrsil.

Sümfoonia nr. 8 (1943) on Dmitri Šostakovitši enda sõnul tema reekviem.

Sellesse on kätketud sügav traagika, kannatus, valu, lootusetus ja viha.

Dmitri Šostakovitš on meenutanud, et kui kanti ette tema kaheksas sümfoonia, kuulutati see avalikult kontrrevolutsiooniliseks ja nõukogudevastaseks.

Öeldi, miks kirjutas Šostakovitš sõja alguses optimistliku sümfoonia (seitsmenda) ja nüüd traagilise?

Järgnesid veel mõned ettekanded, kuni sümfoonia esitamine 1948. aastal Nõukogude Liidus keelustati.

Šostakovitš märkis: “Iga teade tema edust (mujal) tegi mind haigeks. Iga uus edu tähendas mulle uut kirstunaela.”

Juba varem mitmetel konkurssidel silma paistnud Nižni Novgorodis sündinud Deniss Kožuhhini teed maailma mainekaimatele kontserdilavadele sillutas I preemia kuninganna Elisabethi konkursil Brüsselis.

Järgnesid esinemised rahvusvahelistel festivalidel, sh Verbier’s, kus ta oli tähelepanu pälvinud juba 2003. aastal, Ruhris ja Rheingaus, ning prestiižikates kontserdisaalides üle maailma, näiteks New Yorgi Carnegie Hallis, Berliini Filharmoonias, Kölni Filharmoonias, Leipzigi Gewandhausis, Müncheni Herkulessaalis ja Amsterdami Concertgebouw’s.

Tema lavapartneriteks on maailma parimad orkestrid ja dirigendid, hooajal 2016/17 esines ta näiteks koos Amsterdami Kuningliku Concertgebouw-orkestri ja dirigent Jaap van Zwedeni, Chicago Sümfooniaorkestri ja Emmanuel Krivine’i, Londoni orkestri Philharmonia ja Juri Temirkanovi, Berliini Deutsches Symphonie-Orchester’i ja Andris Poga, Philadelphia Orkestri, Mahleri Kammerorkestri, San Francisco Sümfooniaorkestri, samuti Toronto Sümfooniaorkestri ja Kristjan Järviga.

Lisaks kutsus Daniel Barenboim ta soleerima Berliini Staatskapelle ette asendama maailma kuulsaimat pianisti Lang Langi.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist algab reedel, 20. oktoobril kell 19.

Helipuldis on Aili Jõeleht, mikrofoni juures toimetajad Kersti Inno ja Äli-Ann Klooren.