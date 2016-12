Sven Grünbergi unenäoline autoriõhtu

Armastatud helilooja 60. sünnipäevaks toimunud kontsert on kuulajate soovil taas eetris reedel, 30. detsembril kell 19. Sündmus ise toimus Estonia kontserdisaalis 26. novembril 2016 ja seal kõlasid nii uued kui vanad teosed.

Sven Grünbergi nimi ei vaja tutvustamist. Nii akadeemilisse kunstmuusikasse kui ka populaarmuusika-kaanonisse end suurte tähtedega kirjutanud Sven Grünberg moodustab kodumaises muusikaelus omamoodi pretsedendi.

Laiemale üldsusele 1970ndate keskel oma ansambliga tuntuks saanud helilooja-instrumentalist oli omas žanris teerajajaks terves kunagises Nõukogude Liidus.

Grünberg on elektroonilise muusika esmalooja Eestis, kellele kuulub esimene elektronmuusika autoriplaat (“Hingus”, 1981). Sellel albumil põimuvad elektrooniliste helidega naturaalhelid löökpillidelt, harfilt ja akustiliselt orelilt. Nii see kui ka järgmine album “OM” (1988) äratasid rahvusvahelist tähelepanu.

1993. aastal valmis Saksa plaadifirmas “Erdenklang” album “Milarepa” ja kaks aastat hiljem “Prana Symphony”, mille muusika ja laulude ainuesitajaks-loojaks on Sven Grünberg.

Rohkem kui sajale filmile on muusika loonud Sven Grünberg. Neist märgilisemad on “Hukkunud Alpinisti hotell”, “Wikmani poisid”, “Leiutajateküla Lotte” ja “Õlimäe õied”.

2012. aasta Klassikaraadio kuulajate küsitluse tulemuste põhjal saab pidada just Grünbergi Eesti filmisajandi parimaks muusikaloojaks.

Juubelikontserdil kõlas Sven Grünbergi muusika: uudisteos meeskoorile ja orkestrile, tekst “Dhammapada” ainetel (esiettekanne); teosed kammerkoosseisudele ning filmimuusika.

Esitasid Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja), keelpillikvartett Prezioso, Vambola Krigul, Liis Viira, Mihkel Mälgand, Taavi Kerikmäe, Tammo Sumera, Riivo Kallasmaa, Arno Kalbus, Krista Citra Joonas, Ott Lepland, Sven Grünberg jt.

Sven Grünbergi sünnipäevakontserdi salvestus on eetris aasta eelviimasel päeval kell 19.

Kontsert on salvestatud Estonia kontserdisaalis 26. novembril 2016

Helirežissöör Tanel Klesment ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Toimetaja mõtted kuuldust on ERR kultuuriportaalis:

Kuula ka teisi kontserte: http://klassikaraadio.err.ee/l/kontserdisaalis