Kontserdisaalis. Heino Eller - Sümfoonia nr 1 "In modo mixolydio"

Karl Leichter: "1930ndate aastate ümber juurdles Eller eesti muusika rahvusliku omapära ja rahvaviiside kasutamise probleemi üle. Rahvaviise ei olnud ta senini teoseisse põiminud. Isikupäraselt stiliseeritud meloodia ja detailideni lihvitud üldine väljenduslaad oli sel perioodil, kui meie muusikas kasutati rahvaviise enamasti algkujul, jätnud varju ka Elleri loomingus peituva üldise rahvusliku koloriidi. Eller arvestas olukorda ja hakkas selgemalt rõhutama rahvamuusikale iseloomulikke jooni. Sinfonia in modo mixolydio on selle tõendiks."



Salvestis Nargenfestivali kontserdilt "Elleri kolm sümfooniat" Noblessneri valukojast 1. septembril 2012



Kõlab Heino Elleri Sümfoonia nr. 1 "in modo mixolydio": I Allegro assai; II Andante sostenuto; III Allegro ma non troppo



Stuudios on Kersti Inno.