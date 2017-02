Kontserdisaalis: Ryo Kawasaki tähistab juubelit

Laupäeval, 25. veebruaril kell 16 on eetris otseülekanne KUMU auditooriumis toimuvast Ryo Kawasaki 70. sünnipäeva kontserdist. Tunnustatud kitarrist on seekord laval ansambliga Level 8, kuhu kuuluvad noored Eesti muusikud.

Külalisena teeb kaasa ka Brasiiliast pärit lauljatar Denise Fontoura.

Otseülekanne kontserdilt algab laupäeval kell 16.

Level 8 tähistab kaheksandat etappi Ryo Kawasaki kirevas ja viljakas karjääris, mis algas sünnimaal Jaapanis ja jätkus New Yorgis, kus Kawasaki veetis aastakümneid.

Nüüd on Ryo Kawasaki end juba alates selle sajandi algusest sisse seadnud Eestis.

Kontsertidel esinemas on ta pidevalt, värske plaat, mille muusikat kontserdil esitletakse, on aga tema esimene siinmail salvestatud sooloalbum.

Ansambli Level 8 koosseis:

Ryo Kawasaki – kitarr

Raun Juurikas – klahvpillid

Kaarel Liiv – bass

Eno Kollom – trummid

Denise Fontoura – vokaal

Erikülalisena Lisa Kawasaki – flööt

Kontserdiülekande helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Ivo Heinloo.

Pikem intervjuu juubilari Ryo Kawasakiga on Klassikaraadio eetris 4. märtsil kell 20.