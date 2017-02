Kontserdisaalis. Norrköpingi Sümfooniaorkester

Esineb Norrköpingi Sümfooniaorkester Anna-Maria Helsingi juhatusel. Kahe Soome hiiu, Sibeliuse ja Rautavaara loomingu kõrval on esiettekandel noore Rootsi helilooja Albert Schnelzeri klarnetikontsert "But Your Angel's on Holiday", mis sündis Rootsi klarnetisti Staffan Mårtenssoni tellimusel.

Kavas:



* Jean Sibelius - Helipoeem "Saaga"

* Albert Schnelzer - Klarnetikontsert "But Your Angel's on Holiday" (solist Staffan Mårtensson)

* Einojuhani Rautavaara - Sümfoonia "Angel of Light"



Kontsert toimus Norrköpingi Geer Hallis 12. novembril 2016.



Stuudios on Kersti Inno. Kuula 22. veebruaril kell 19.