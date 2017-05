Kontserdisaalis: PromFesti Tähtede Gala Pärnus

Seekordse Pärnu Rahvusvahelise Ooperimuusika Festivali avagala on suurejoonelisem kui kunagi varem – tähistatakse Klaudia Taevi Konkursi kümnendat toimumiskorda. Otseülekanne sündmusest on eetris pühapäeval, 7. mail kell 17.

PromFesti Tähtede Galal esinevad konkursi eelmiste aastate laureaadid, kellest tänaseks on sirgunud rahvusvaheliselt hinnatud ooperitähed.

Lõbusa ooperi- ja operetikavaga kontserdil saadab lauljaid Vanemuise Teatri Sümfooniaorkester, dirigeerib festivali kunstiline juht Erki Pehk.

Üles astuvad Laimonas Pautienius (Leedu, 2003), Anželina Švatška (Ukraina, 2005), Ji Min Park (Lõuna-Korea 2007), Ilja Siltšukov (Valgevene, 2007), Anna Denisova (Venemaa, 2013), Jomante Šležaite (Leedu, 2013).

Ülekanne Pärnu Kontserdimajast.

Vahendavad toonmeister Aili Jõeleht ja toimetaja Kersti Inno.



PromFesti Tähtede Gala juhatab sisse PromFesti peamise osa, X Klaudia Taevi nimelise Rahvusvahelise Noorte Ooperilauljate konkursi, mis on kestab 8. maist 12. maini ning päädib Pärnu Kontserdimajas toimuva finaalkontserdiga.

1996. aastal alguse saanud konkurss on tänaseks enda ümber koondanud mahuka festivali PromFest, mis toob igal paarituarvulisel aastal Eestisse hulgaliselt noori talente ja ooperimaailma tipptegijaid.

Tänavune konkurss on üle aegade menukam – esimestest voorudest, mis toimusid 23 linnas üle Euroopa, võttis osa 246 lauljat 38st riigist.

Pärnus toimuvasse II konkursivooru pääses edasi 36 paremat.

Finaalkontserdil esineb kuus parimat. Soliste saadab Pärnu Linnaorkester, dirigeerib festivali kunstiline juht Erki Pehk.

Klassikaraadio salvestab finaalkontserdi.

Eetris on see esmaspäeval, 15. mail kell 19.05.