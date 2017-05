Kontserdisaalis: Tallinna Filharmoonia lõpetab hooaja

Kontsert tõotab kava ja esinejate poolt kevadiselt romantilist ja ergast kontserdielamust.

Esinevad Annely Peebo (metsosopran) ja Tallinna Kammerorkester.

Dirigent on Risto Joost

Kava:

* Wolfgang Amadeus Mozart – Sümfoonia nr 10 G-duur K 74

* Gustav Mahler – laulutsükkel ‟Rückerti laulud”

* Gustav Mahler – Sümfoonia nr. 5 (seade Klaus Simon)

Tallinna Filharmoonia kunstiline juhi Risto Joosti sõnul on lõppev hooaeg olnud muusikalises mõttes väga mitmekülgne ning lõppkontsert on sellele sümboolseks krooniks.

“‟Mozart & Mahleri” sari oli tänavusel hooajal kavas esmakordselt, selle raames andsime neli kontserti. Ühelt poolt on tegu traditsioonilise, teisalt aga uudse lähenemisega – ollakse ju Mahlerit harjutud kuulama enamasti sümfooniaorkestri esituses, meie kasutasime saksa pianisti ja dirigendi Klaus Simoni seadeid.

Mul on eriti hea meel selle üle, et üle pika aja on Tallinna Kommeorkestri ees musitseerimas Annely Peebo, esitades Mahleri vokaaltsükli ‟Rückerti laulud”. See on äärmiselt kaunis teos, üks kaunimaid vokaaltsükleid läbi aegade ja orkestril on kavas need koos Annely Peeboga ka plaadistada.

Mozarti Sümfoonia nr 10 on publikule võib-olla vähem tuntud teos, kuid tegu on väga erksaloomulise muusikaga, mis haakub hästi kevadiste meeleoludega. Samuti Mahleri Viies sümfoonia, mis on vastukaaluks üks Mahleri tuntumaid teoseid sümfoonilisest muusikast ja väga kaashaarav.

Nii et lõppkontserdil kuuleb nii vana head klassikat kui ka Eesti tuntud interpreeti rahvusvaheliselt areenilt – igati väärikas hooaja lõpp.”

Metsosopran Annely Peebo:

‟Mahleri laulude kohta saan lauljana öelda vaid ülistavaid sõnu, sest need on sisukad ja meeleolukad. Minu hääl on aastatega arenenud ja küpsenud ning võin siiralt öelda, et ma väga naudin Mahleri laulude laulmist ja sageli kutsutakse mind just tema repertuaari ette kandma.

Mahler on kirjutanud mitmeid laulutsükleid, kuid ‟Rückerti laulud” (Rückert-Lieder) on eriliselt helged ja soojad, neis on nii palju positiivsust, ilu ja sügavust, mida jagada ning sellest saab aru ka inimene, kes otseselt saksa keelt ei valda. Eriti keeleruumist väljaspool on väga oluline, kuidas publik tajub ja võtab vastu teksti, millest ta aru ei saa.

Kui Risto Joost tegi mulle ettepaneku ‟Rückerti laulud” koos Tallinna Kammerorkestriga ka plaadile salvestada, olin kohe nõus ning loodame sellega valmis saada minu seekordse Eestis viibimise ajal.”

Ülekanne Mustpeade majast.

Vahendavad toonmeister Tanel Klesment ja toimetaja Kersti Inno.