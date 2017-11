Kontserdisaalis: Maksim Štšura tundeline klaveriõhtu

Ida-Virumaalt, muusikute perest pärit noormees on saanud parima hariduse Londoni ja Hamburgi muusikakõrgkoolides.

Ta tegeleb heliloominguga ning on hinnatud kammeransambli partner.



Maksim Štšura:

“Ma arvan, et selles kavas on päris huvitavad narratiivid. Ma valisin Prokofjevi “Põgusad hetked”, mis on kirjutatud aastal 1917 ning tänavu möödub selle kirjutamisest ja Oktoobrirevolutsioonist sada aastat. See oli Prokofjevi jaoks väga oluline sündmus, sest selle tulemusena pidi ta oma kodumaalt lahkuma. Aga just “Põgusates hetkedes” õnnestub tal väljendada revolutsiooni vaimu, mis valitses kultuuriinimeste seas. Kõik tundsid, et midagi tähtsat on toimumas.”



Kava:

* Sergei Prokofjev – “Põgusad hetked” op. 22 (1915-1917)

1. Lentamente

8. Comodo

11. Con vivacita

14. Feroce

15. Inquieto

18. Con una dolce lentezza

19. Presto agitatissimo e molto accentuato



* Sergei Prokofjev – klaverisüit balletist “Romeo ja Julia” op. 75 (1937)

1. “Rahvatants”

2. “Tänav ärkab” (stseen)

3. “Külaliste saabumine” (menuett)

4. “Julia-tütarlaps”

5. “Maskid”

6. “Montecchid ja Capulettid”

7. “Isa Lorenzo”

8. “Mercutio”

9. “Neidude tants liiliatega”

10. “Romeo ja Julia enne lahkumist”



* Ludwig van Beethoven – Sonaat nr. 28 A-duur op. 101 (1816)

- Allegretto, ma non troppo

- Vivace, alla marcia

- Adagio, ma non troppo, con affetto

- Allegro



* Johannes Brahms – Variatsioonid ja fuuga Händeli teemale op. 24 (1861)



Klassikaraadios teisipäeval, 7. novembril kell 20.30.

Kontsert on salvestatud 24. oktoobril 2017 Estonia kontserdisaalis.

Helirežissöör on Kaspar Karner ja toimetaja Miina Pärn.