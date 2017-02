Kontserdisaalis: Taevane elu kolmest küljest

Esinevad Helen Lepalaan (metsosopran), Irina Zahharenkova (klaver) ja Tallinna Kammerorkester.

Dirigent on Risto Joost.

Ülekanne neljapäeval, 16. veebruaril kell 19.

Tallinna Kammerorkester on sel hooajal ette võtnud Gustav Mahleri sümfooniad Klaus Simoni seades kammerorkestrile.

Selle kontserdi peateos on Gustav Mahleri Sümfoonia nr. 4

Mahleri muusikas on sümfoonia ja laul tugevalt läbi põimunud.

Mõned instrumentaalsed sümfoonia osad on varasemate laulude seaded.

Sümfoonia nr 4 G-duur (1899–1900) sai alguse ühest väikesest laulust pealkirjaga ‟Das himmlische Leben” (‟Taevane elu”), ehkki kõige otsesemalt kuuleme laulu sümfoonia finaalis.

Tegelikult on see andnud inspiratsiooni suurele hulgale muusikale – kokku viiele sümfoonia osale.

4. sümfooniat visandades kasutas Mahler ‟Das himmlische Leben” meloodiat ning ka üldist ideed ja taustalugu juhtmaterjalina.

Ta teadis juba enne esimese lehekülje kirjutamist, kuidas teos peab lõppema, ning töötas mingis mõttes tagantpoolt ettepoole, nii et see laul mõjuks esimeste osade loogilise sihtpunktina.

Erinevalt esimesest kolmest sümfooniast ei kirjutanud helilooja sellele teosele selgitavat teksti, mida ta hiljem võinuks kahetseda.

Ta oli eesmärgiks seadnud sisemise draama, mis väljenduks vaid muusikas.

Et anda edasi teekonda süütuse poole, vähendas Mahler teoses järk-järgult muusika keerukust, kuni jõudis finaali puhtuse ja rahuni.

Erkki-Sven Tüüri tsükli ‟Action. Passion. Illusion” esmaettekanne kõlas 25. oktoobril 1993 Tallinna Kammerorkestri esituses ja Tõnu Kaljuste dirigeerimisel.

Särtsakas teos on osutunud ääretult populaarseks ja sageli esitatakse tsükli osi ka eraldi. Erkki-Sven Tüür on täna ettekandele tulevaid osi kirjeldanud nii: ‟‟Passion” on ehitatud aeglasest ruumitäitest, mis algab madalas registris kontrabassidest ja tšellodest ning lõpeb kõrges registris viiuliklastritega. ‟Illusionis” on kasutatud barokkmotiivi.”

Wolfgang Amadeus Mozarti Klaverikontsert nr 15 B-duur K 450 on kirjutatud 1784. aastal.

See kontsert rõõmustab publikut senisest arendatumate puupuhkpillipartiidega.

Aeg-ajalt läheneb kontsert suisa sümfooniale, sest klaveri ja orkestri vahel on tihedalt põimitud dialoogid ning ka temaatiline areng on varasemast keerukam ja uuenduslikum.

Kava:

* Erkki-Sven Tüür – ‟Passion”, ‟Illusion”

* Wolfgang Amadeus Mozart – Klaverikontsert nr. 15 B-duur K450

* Gustav Mahler – Sümfoonianr. 4 (seade Klaus Simon)

Ülekanne Mustpeade maja Valgest saalist.

Vahendavad toonmeister Kaspar Karner ja toimetaja Kersti Inno.