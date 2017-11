Kontserdisaalis: ERSO, solistid ja särav Neeme Järvi

Brahmsi topeltkontserdi solistid on tippviiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ja tšellovirtuoos Jan-Erik Gustafsson. Kavas veel Eller ja Sibelius. Otseülekanne Estonia kontserdisaalist reedel, 3. novembril kell 19. Vahendab Lisete Velt.

Põhjamaiselt karget kava raamivad Eesti ja Soome klassikute tuntud oopused: Heino Elleri “Koit” ning Jean Sibeliuse Sümfoonia nr 3.

Johannes Brahmsi topeltkontserdi solistid on muusikute suguvõsast pärinev nimekaim Eesti viiulisolist Anna-Liisa Bezrodny ja Soome praeguse aja üks väljapaistvam tšellosolist Jan-Erik Gustafsson.

Kontserdi avateosena kõlab Heino Elleri sümfooniline poeem “Koit”, mis on saanud eesti muusika üks sümbolteoseid.

Johannes Brahmsi kontsert viiulile, tšellole ja orkestrile on kirjutatud Heino Elleri sünniaastal.

Teose komponeeris Brahms oma headele sõpradele viiuldaja Joseph Joachimile ja tšellist Robert Hausmannile.

Kontserdi teises pooles kõlab Jean Sibeliuse kolmas sümfoonia, mis on helilooja esimene Järvenpääl, oma Helsingi lähedale rajatud maavillas Ainolas kirjutatud suurteos.

Reedeõhtusel kontserdil mängib Anna-Liisa Bezrodny haruldasel Antonio Stadivari viiulil “Lady Jeanne” aastast 1731.

Jan-Erik Gustafssoniga on laval Itaalia pillimeistri Stefano Scarampella 1890. aastal valmistatud tšellol.

Kava:

* Heino Eller – Sümfooniline poeem “Koit“

* Johannes Brahms – Kontsert viiulile, tšellole ja orkestrile a-moll, op. 102

* Jean Sibelius – Sümfoonia nr. 3 C-duur op. 52

ÜlekanneEstonia kontserdisaalist.

Vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Lisete Velt.