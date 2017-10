Kontserdisaalis (Foto: Nargenfestival)

Kontserdisaalis. Rotterdam Philharmonic Orchestra, Yannick Nézet-Séguin

Rotterdami Filharmoonia Orkester Yannick Nézet-Séguini juhatusel esitab kava ameerika muusikast. Kuulsate ameerika heliloojate Leonard Bernsteini ja George Gershwini kõrval on Sergei Rahmaninovi Sümfoonilised tantsud - helilooja viimane, Ameerikas loodud teos.

Kava:



* Leonard Bernstein - On the Waterfront

* George Gershwin - Rhapsody in Blue (solist on Khatia Buniatishvili)

* Sergei Rahmaninov - Sümfoonilised tantsud op. 45

* Leonard Bernstein - Avamäng "Candide"



Kontsert toimus Brüsseli Bozaris KlaraFestivalil 24. märtsil 2017.



Stuudios on Kersti Inno.