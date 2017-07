Kontserdisaalis. Larissa Gergijeva 65

Larissa Gergijeva on Peterburi Maria teatri ooperistuudio juht ja Põhja-Osseetia-Alaania ooperiteatri kunstiline juht. Juba aastaid on ta olnud maailma vokaalmuusika juhtfiguure. Prestiisžeimate lauljate konkursside žürii liige ja tuntud klaverisaatja on lauljatele õpetanud üle saja erineva ooperi. Gergijeva on lauljate meistrikursusi juhendanud ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 27. veebruaril tähistas ta 65. juubelisünnipäeva. Sel puhul esinesid Moskva Konservatooriumi suures saalis parimad noored lauljad Maria teatri ooperistuudiost. Klaveril on Vassili Popov, Moskva Konservatooriumi Sümfooniaorkestrit juhatab dirigent Timur Zangijev.

Stuudios on Anne Prommik.