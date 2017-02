Kontserdisaalis: kahe orkestri traditsiooniline ühiskontsert

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkestri ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ühiskontsertide juured ulatuvad aastasse 1930.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester on Eesti professionaalsete orkestrantide kasvulava.

Ühel hooajal toob orkester publiku ette keskmiselt seitse kava. Igal õppeaastal toimub üks kontsert koostööd Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Üle aasta tuuakse koos EMTA ooperistuudioga ettekandele vokaalsümfooniline suurvorm või lavastatakse ooper, mille etendused toimuvad Rahvusooper Estonias.

Orkestri peadirigent on Paul Mägi.

Täna õhtul soleerib Estonia kontserdisaalis metsasarvesolist Hervé Joulain.

Paralleelselt ligi 20 aastat kestnud tööle Prantsuse Raadio Filharmooniaorkestri ja Prantsuse Rahvusorkestri soolometsasarvena tegutseb Hervé Joulain aktiivselt nii kammermuusiku kui solistina.

Ühtlasi on Joulain Pariisi Bastille’ puhkpilliansambli asutajaliige.

Metsasarvesolistina on ta esinenud enam kui 120 orkestriga üle kogu maailma.

Tema repertuaaris on Haydni, Mozarti, Schumanni, Weberi, Saint-Saënsi, Straussi ja Britteni metsasarvekontserdid.

Ettekandele tulevad Pjotr Tšaikovski pidulik avamäng “1812”, milles on kajastatud Venemaa sõda Napoleoni vastu.

Estonia kontserdisaalis kõlavad partituuri kirjutatud kahuripaugud, kirikukellad ja fanfaarihelid.

Prantsuse metsasarvemängija Hervé Joulaini soleerimisel tuleb ettekandele Reinhold Gliéri metsasarvekontsert, mis kõlab ERSO esituses täna esmakordselt.

Kontserdi teine pool on pühendatud Sergei Prokofjevi viiendale sümfooniale.

Helilooja ise on ühe oma oluliseima teose kohta öelnud järgmist: “Tahtsin selles sümfoonias ülistada vaba ja rõõmsat inimest, tema suurt jõudu ja rüütellikkust. Ma ei saa öelda, et ise niisuguse teema valisin – see lihtsalt kasvas mu sees ja nõudis lõpuks avaldamist. Hakkasin seda muusikat kirjutama, kui ta minus valmis oli küpsenud ja kogu mu hinge täitnud.”

Kava:

* Pjotr Tšaikovski – Pidulik avamäng “1812”

* Reinhold Gliére – Metsasarvekontsert B-duur

* Sergei Prokofvjev – Sümfoonia nr 5 B-duur

Estonia kontserdisaalis toimuvat vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Lisete Velt.