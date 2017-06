Täna kontserdisaalis. Neeme Järvi - 80 (I)

Kalle Randalut seob Neeme Järviga pikk sõprus muusikas ja elus.

Koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga on Estonia kontserdisaali laval ka Eesti Rahvusmeeskoor.

“Kui üldse on olemas sellist tõeliselt armastust, siis see on minu armastus isa vastu,” ütles Kristjan Järvi kontserdipäeva hommikul.

Esiettekandele tuleb tema teos “Birthday Korale NJ 80”, mis on tema sünnipäevakink isale.

Kristjan nimetas teost Neeme Järvi biograafiaks, kus avaldub tema tõeline loomus.

“See on eesti värk,” ütles ta lõbusalt.

Kava:

* Johann Sebastian Bach – Koraal “Nun danket alle Gott”, BWV 252

* Villem Kapp – Kooripoeem “Põhjarannik”

* Kristjan Järvi – “Birthday Korale NJ 80”

* Pjotr Tšaikovski – Lenski aaria ooperist “Jevgeni Onegin” (seadnud Guy Braunstein ja Yoel Gamzou)

* Wolfgang Amadeus Mozart – Klaverikontsert nr 23 A-duur, KV 482

* Jean Sibelius – Sümfoonia nr 2 D-duur, op. 43



Otseülekanne Estonia kontserdisaalist.

Vahendavad helirežissöör Tanel Klesment ja toimetaja Miina Pärn.