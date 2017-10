Kui kontserdi esimene pool on pühendatud Ladina-Ameerika muusikale, siis pärast vaheaega kõlas Maurice Raveli muusika.



Kava:



* Paul Desenne - Hipnosis Mariposa (UK esiettekanne)

* Heitor Villa-Lobos - Bachianas brasileiras No. 2

* Maurice Ravel - Daphnis et Chloe, Suite No. 2

* Maurice Ravel - La Valse

* Jose Terenzyo - Parajillo y Alma Llanera (teosest "Aires de Venezuela")



Kontsert toimus 4. septembril 2016 Royal Albert Hall`is. Stuudios on Miina Pärn.