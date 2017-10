Otseülekanne Helsingist: Let The Peoples Sing finaal

Maineka suurkonkursi Let The Peoples Sing finaalis osaleb tänavu kaks Eesti koori – Collegium Musicale ja Eesti Raadio Laulustuudio. Vaata 15. oktoobril kell 20 otsepildis, kuidas eesti kooridel pingelises võistlustules läheb.

Maineka suurkonkursi Let The Peoples Sing finaalis osaleb tänavu kaks Eesti koori – Collegium Musicale ja Eesti Raadio Laulustuudio. Vaata 15. oktoobril kell 20 otsepildis, kuidas eesti kooridel võistlus läheb.

Konkursi otseülekannet saab vaadata Klassikaraadio ja ERR kultuuriportaali veebilehelt ja kuulata Klassikaraadiost. Soome TV vaatajatele vahendab finaalkontserdi YLE 1.



Rahvusringhäälingute ühenduse EBU koorikonkurss sai alguse 1966. aastal.

Selle eesmärk on hoogustada kooriliikumist ja ühislaulmise harrastust kogu maailmas.

Amatöörkooridele mõeldud konkursi esimene voor toimub lindistustelt, mida lähetavad konkursile rahvusraadiod ning kuulab rahvusvaheline žürii.

Konkurss viiakse läbi kolmes kategoorias – täiskasvanute koorid, laste- ja noortekoorid ning vaba kategooria.

Parim koor saab enda valdusse rändkarika Silver Rose Bowl.

Konkursi žürii on koosseisus Bent Grønholdt (Taani), Bob Chilcott (Suurbritannia), Sigvard Klava (Läti), Brian Newhouse (Ameerika), Àlex Robles Fitó (Kataloonia), Grit Schulze (Saksamaa) ja Inari Tilli (Soome).

Eesti on EBU koorikonkursil osalenud juba rohkem kui kaks aastakümmet ning meie koorid on korduvalt jõudnud parimate hulka.

Suurim edu oli Ingrid Kõrvitsa juhitud Tallinna Muusikakeskkooli tütarlastekoori peavõit konkursil 2005. aastal.

Maineka ja pika ajalooga suurkonkursi Let The Peoples Sing finaalis osaleb tänavu kaks Eesti koori – Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel täiskasvanute kategoorias ja Eesti Raadio Laulustuudio Kadri Hundi ja Kaie Tanneri juhatusel.

Raadioülekannet kommenteerib Marge-Ly Rookäär.