Täna kontserdisaalis. Hingedepäeva kontsert. Kõrvits - Lageda laulud

Tõnu Kõrvitsa üheksaosaline tsükkel ‟Lageda laulud” on kirjutatud 2015. aastal koorile ja keelpillidele. Tekstina kasutatud Emily Brontë luuletused on valinud, järjestanud ja tõlkinud Doris Kareva.

Esiettekandel kõlas teos kaks aastat tagasi samas ettekandes ja samas kohas. Teose eest pälvis helilooja 2016. aasta riikliku kultuuripreemia.

Ia Remmel: "Teos on täis ilu ja kurbust, inimelu oma piirsituatsioonides, millele peaaegu inimlikult vastab loodus, elu ringkäik, kust valust tõuseb kunstina esile ehk kõige kaunim, mida inimkonnal pakkuda on."

Ülekannet Tallinna Jaani kirikust toimetab Kersti Inno.