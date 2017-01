Kontserdisaalis: Põhjamaade SO uusaastatervitus

Soleerib Tšehhi pianist Lukas Vondracek.

Rahmaninovi ja Dvořáki heliteostest sündinud kava raamistab Eesti heliloojate looming. Põhjamaade Sümfooniaorkestri uusaastatervituse sõnum on, et headust ja teineteisega arvestamist oleks rohkem.

“Põhjamaade Sümfooniaorkestriga töötamine on minu jaoks oma kõige suuremale armastusele varastatud aeg,” ütleb dirigent Anu Tali, kelle põhitöökoht on praegu Floridas Sarasota orkestri muusikajuhina.

Ka orkestri mänedžer Kadri Tali tegutseb rohkem Eestist väljaspool – Soome Rahvusooperis koori direktorina.

Siiski toob orkester aastas välja vähemalt kaks uut kava, hoolimata rahvusvahelisest koosseisust tehakse proove ennekõike Eestis.

Orkestri ees soleerib 30-aastane Tšehhi pianist, kelle nime ei leia kunagi vaid ameerikalikule show’ le üles ehitatud kontsertide kavast.

“Lukas Vondracek on üks tõsisemaid ja sügavamaid muusikuid, keda ma tunnen,” kinnitab Anu Tali. Tema pianismi kõrget taset ja muusikalist süvenemist tunnistab ka hiljutine Kuninganna Elizabethi konkursi võit.

“Vondraceki esinemist ei saa nimetada ainult hämmastavaks – vaid pigem õnnestavaks,” ütleb Anu Tali. 15-aastaselt Tšehhi filharmoonikute ees debüteerinud pianist on Tali koostööpartneriks olnud varemgi.

Vondracek on esinenud ka koos Paavo Järviga.

Anu Tali ütleb, et hoolimata pidevast reisimisest on tema jaoks kõige tähtsam esineda kodumaal.

Ka kontserdi kavva jõudnud teoste heliloojaid ühendab suur armastus sünnimaa ja oma rahva vastu.

Rahmaninovi on Anu Tali alati pidanud enesele lähedaseks; helilooja loomingu paremaks mõistmiseks astus Tali kunagi isegi vene kirikumuusika koori ridadesse.

“Enam ma ei laula, aga Rahmaninov on mulle endiselt armas,” tunnistab Anu Tali.

Lisaks Paganini rapsoodiale kõlab orkestri esituses ka Antonin Dvořáki Ameerika-perioodist inspireeritud sümfoonia “Uuest maailmast”.

Kavas:

* Arvo Pärt – “Fratres”

* Antonin Dvořák – Sümfoonia nr 9 e-moll “Uuest maailmast”

* Sergei Rahmaninov – “Rapsoodia Paganini teemale" op 43

Estonia Kontserdisaalis toimuvat vahendavad toonmeister Tanel Klesment ja toimetaja Anne Prommik.