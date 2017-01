Kontserdisaalis. Veljo Tormis Eesti ballaadid

Veljo Tormise suurteos rajaneb jutustavatel regilauludel mitmest Eesti kihelkonnast. Loo on koostanud Lea Tormis, tekstid seadnud folklorist Ülo Tedre. Veljo Tormis: "Tänasele mõeldes ei huvitanud mind mitte niivõrd ballaadide ränk ja verine sündmustik, kui see inimlik hingeline seisund, emotsionaalne ja eetiline hinnang sündmustele, mis lauludes peitub. Neis on mingi ürgne moraali- ja eluväärtuste koodeks, mis kehtib siiani. Süü- ja vastutustunne, inimese vahekorrad teise inimese, looduse ja kõiksusega. Need asjad peaksid, peale üldise tähenduse, puudutama igaüht meist isiklikult"