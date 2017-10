Kontserdisaalis: Eesti Rahvusmeeskoori valgus ja vari

Neljapäeval sünnib Tallinnas kuulajate ees uus teos Armeenia juhtivheliloojalt. Tema kõrval on teine esiettekanne Eesti helilooja sulest. Ülekanne Estonia kontserdisaalist algab 19. oktoobril kell 19. Kommenteerib Marge-Ly Rookäär.

Sel hooajal 72. hooaega käiv Eesti Rahvusmeeskoor on oma kunstilise juhi ja peadirigendi Mikk Üleoja käe all olnud mitmete uudisteoste esitaja, sel nädalal saavad kuulajatele ette kantud Armeenia ja Eesti heliloojate teosed, mis kõrvutudes evivad nii ühiseid kui ka erinevaid jooni.

‟Uut muusikat ei ole vaja karta,” julgustab Mikk Üleoja kõiki kontserdile tulema.

Lisaks RAMile esinevad kontserdil metsosopran Iris Oja, RO Estonia poistekoori lauljad ja organist Ene Salumäe.

Kava:

* Vatšhe Šarafjan – ‟Stabat mater” metsosopranile ja meeskoorile (2017, esiettekanne)

Solist Iris Oja

* Andres Lemba – Missa meeskoorile, poistekoorile ja orelile (2011–2015)

Solistid: Kuldar Schüts, Karel Tohv, Ott Indermitte ja Geir Luht

RO Estonia poistekoori lauljad: Erki Elbrecht, Gustav Talmar,

Karl Erik Tallo, Andres Piho, Henri Ilustrumm, Erik Kala

Juhendaja: Maret Alango

Orelil Ene Salumäe

Vatšhe Šarafjan (sündinud Jerevanis 1966) on tänapäeva Armeenia üks juhtivaid heliloojaid, kelle looming kõlab sageli nüüdismuusikafestivalidel.

Ta on enam kui 90 kompositsiooni autor (sümfoonilised teosed, kammer- ja vokaalmuusika ning lavateosed).

Šarafjan lõpetas heliloojadiplomiga Jerevani konservatooriumi (1990) ning tegutses mitu aastat muusikateooria ja sakraalmuusika õppejõuna Jeruusalemma Teoloogilises Armeenia Seminaris.

Oma teose kohta ütleb helilooja: ‟Sakraalainese poole pöördumisega kaasneb alati suur vastutus, mida tunnetan iga oma järgneva kompositsiooniga üha enam. Oma teoses ‟Stabat mater“ olen püüdnud luua omamoodi dialoogi ajaliku ja igavese vahel.”

Andres Lemba (sündinud 1968) on õppinud koorijuhtimist Ants Sootsi dirigeerimisklassis ning töötab alates 1992. aastast Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis muusikateoreetiliste ainete õpetajana.

Pea 15 aastat on ta tegutsenud Rahvusooper Estonia poistekoori koormeistri ja kontsertmeistrina.

Andres Lemba on kirjutanud nii kammer- kui koorimuusikat ning teinud palju seadeid.

2014. aasta üldlaulupeol kõlas naiskooride esituses tema Ly Seppeli sõnadele kirjutatud ‟Haned-luiged“ ja ühendkooride esituses tema seatud Kait Tamra laul ‟Oma saar“.

Tänavusuvisel noorte laulupeol laulsid poistekoorid Lemba ‟Minu juurte lugu“ (teksti autor Anli Eha) ning esitusel olid tema seaded lauludest ‟Om laul“ (Mari Kalkun) ja ‟Paradiis“ (Mari Jürjens).

Andres Lembat on tunnustatud tiitliga Aasta Koorihelilooja (2015, 2016).

Missa meeskoorile, poistekoorile ja orelile sai alguse osast ‟Gloria” (2011), millele järgnesid järgmistel aastatel teised osad.

Mõtte luua missa terviktsükkel andis heliloojale Mikk Üleoja. Teose lõppversioon valmis 2015. aastal.

Ülekanne Tallinna Metodisti kirikust algab neljapäeval, 19. oktoobril kell 19.

Kohapealt kommenteerivad EMTA tudeng Liisa Hõbe ja muusikatoimetaja Marge-Ly Rookäär.

Helirežissöör on Kaspar Karner.

