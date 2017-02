Kontserdisaalis: Pärt Uusbergi autorikontsert

Eesti Rahvusmeeskoor laulab Pärt Uusbergi sügavuti minevaid laule. Kavas on mitu esiettekannet. Otseülekanne Kultuurikatlast toimub Eesti Vabariigi 99. aastapäeval, 24. veebruaril kell 15. Vahendab Marge-Ly Rookäär.

Eesti helilooja Pärt Uusberg (1986) on eelkõige koorimuusikahelilooja, ta juhib julget nooremate heliloojate põlvkonda, kes kirjutab heakõlalist muusikat.

Uusberg kasutab kodumaiste poeetide luulet ja ka liturgilisi tekste. Tema helikeel on ühteaegu lihtne ja sügav, õrn ja tunglev.

Pärt Uusbergi muusikat armastatakse selle helilise siiruse ja tunnetesse sügavutiminemise tõttu ning tema laule esitavad väga paljud koorid. Kuid kooriteoste kõrval on Uusberg loonud ka ansambliteoseid, klaveripalu, orkestri- ja filmimuusikat.

Pärt Uusberg sündis Raplas, 2009. aastal lõpetas ta G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise erialal (õpetaja Heli Jürgenson), 2012. aastal bakalaureuse- (dotsent Tõnu Kõrvits) ja 2014. aastal magistrikraadi (dotsent Tõnu Kõrvits, professor Toivo Tulev) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias heliloomingu erialal.

Ta on varasest east olnud aktiivne koorilaulja paljudes kollektiivides, alates ema Urve Uusbergi käe all Riinimanda koorides, edasi Eesti Koolinoorte Segakoori (dirigendid Taavi Esko ja Kadri Leppoja); hiljem kammerkoor Voces Musicales (dirigendid Risto Joost ja Kaspar Mänd) ning 2010. aastal osales Maailma Noortekoori töös (dirigendid Ragnar Rasmussen ja Josep Vila i Casanas).

Dirigendina sai Pärt Uusberg esimesed kogemused aastatel 2006–2008 Riinimanda lastekoori juhatades.

Lisaks kammerkoori Head Ööd, Vend peadirigendiametile on ta juhatanud ka Eesti Koolinoorte Segakoori, Mitte-Riinimanda noorte- ja vilistlaskoore ning segakoori August 07.

Pärt Uusbergil on ilmunud neli autoriplaati: “Siis vaikivad kõik mõtted” (2009, kammerkoor Head Ööd, Vend), “Liiv, meri ning mõtted” (2014, kammermeeskoor Jõud), “Luiged läevad” (2016, neidudekoor Kammerhääled) ja “Õhtu ilu” (2016, kammerkoor Head Ööd, Vend ja keelpilliorkester 12 Collegium Consonante).

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil laulab Pärt Uusbergi meeskoorimuusikat Eesti Rahvusmeeskoor, dirigeerib helilooja.

Kontserdi kavas on Pärt Uusbergi looming:

* “Ma laulan suust ja südamest” (eesti vaimuliku rahvaviisi seade) (2011)

Solistid Kuldar Schüts, Reio Blond, Sander Pehk

* “Kojuigatsus-kauguseigatsus” (Tekst: Karl Ristikivi (1912–1977)) (2009)

* “Ei, meie ei tule kunagi tagasi siia randa” (Tekst: Karl Ristikivi) (2009)

Solistid Kuldar Schüts, Reio Blond, Sander Pehk, Kaarel Telgmaa, Jaan Krivel

* “Ka sisaliku tee kivil jätab jälje” (Tekst: Karl Ristikivi) (2013)1*

* “Ernst Enno avarused...” (Tekst: Ernst Enno (1875–1934)

(2016, esiettekanne)

1. “Igatsuse laul, mere kõrgel rannal laulda”

2. “Unenäo talu”

Solistid Kuldar Schüts, Reio Blond, Sander Pehk, Kaarel Telgmaa, Jaan Krivel

3. “Üksilduse maa”

* “Mets kohas” (Tekst: Juhan Liiv (1864–1913)) (2010)2**

* “Lauliku talveüksildus” (Tekst: Juhan Liiv) (2009)

* “Luulet igatsuste maalt...” [Alo Ritsingu 80. juubeliks] (Tekst: Juhan Liiv)

(2016, esiettekanne)

* “Nätse, Jeesus, mina tule” (eesti vaimuliku rahvaviisi seade) (2011)

Solist Jaan Krivel (klarnet)

Vahetekste loeb Pärdi vend – näitleja ja lavastaja Uku Uusberg.

Ülekanne Eesti Vabariigi 99ndal aastapäeval, 24. veebruaril kell 15.

Kultuurikatlast vahendavad helirežissöör Ats Treimaa ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.

