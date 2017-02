Kontserdisaalis: Gautier Capuçon koos YOA orkesteriga

15. juulil 2016 esines Tallinna Jaani kirikus XXIV Rapla Kirikumuusika Festivali kontserdil särav tšellovirtuoos Gautier Capuçon.

Ameerika Talentide Sümfooniaorkestrit YOA juhatas dirigent Carlos Miguel Prieto.

Rapla Kirikumuusika Festivali lõppkontserdil kõlas Bernsteini, Saint- Saënsi ja Revueltase muusikat.



Ettekandele tulid Bernsteini Sümfoonilised tantsud muusikalist “West Side Story”, Saint-Saënsi Tšellokontsert nr 1 ja Revueltase orkestrisüit “Maiade öö”.



Gautier Capuçon on üks oma põlvkonna silmapaistvamaid tšelliste.

Rahvusvahelistel konkurssidel palju esikohti ja kriitikute häid sõnu pälvinud Capuçon alustas tšelloõpinguid juba viieaastaselt.

Ta on õppinud Pariisi konservatooriumis Philippe Mulleri ja Annie Cochet-Zakine’i klassis ning Viinis professor Heinrich Schniffi juures.

Capuçon esineb regulaarselt solistina suurte orkestrite ees üle maailma. Solisti ja kammermuusikuna musitseerib ta pidevalt mainekates kontserdisaalides ja tuntud festivalidel kogu Euroopas, muuhulgas koos maailma juhtivate muusikutega iga-aastasel Verbieri festivalil ja Martha Argerichi projektis Luganos.

2014. aasta oktoobris algatas Gautier Capuçon Louis Vuittoni Fondis kursuse Classe d’Excellence de Violoncello, mis annab väljapaistvatewle õpilastele võimaluse õppida maailmakuulsa tšellisti juhendamisel uues Frank Gehry disainitud auditooriumis.

Ameerika Talentide Sümfooniaorkester YOA koosneb Ameerika mandrite väljapaistvatest noortest muusikutest.

2001. aastal loodud orkestri eesmärgiks on julgustada andekaid muusikuid, pakkudes neile mitmekülgseid esinemisvõimalusi ja karjäärinõustamist.

Orkester komplekteeritakse ulatusliku konkursi alusel. Orkestri dirigendid, õpetajad ja solistid on tipptegijad üle maailma, kunstilist nõu annavad Placido Domingo, Philip Glass, Yo-Yo Ma ja Martha Argerich.

YOA muusikajuht Carlo Miguel Prieto on tunnustatud Ladina-Ameerika muusika edendaja, kes on dirigeerinud üle 50 Mehhiko ja Ameerika helilooja esiettekande.

Tema interpretatsioon Korngoldi viiulikontserdist on pälvinud kaks Grammy nominatsiooni.

Gautier Capuçon mängib Matteo Goffrilleri 1701. aasta pärineval tšellol.

Kavas:

* Leonard Bernstein – Sümfoonilised tantsud muusikalist “West Side Story”

* Camille Saint-Saëns – Tšellokontsert nr 1 a-moll

* Silvestre Revueltas – Orkestrisüit “Maiade öö” (arranžeerinud José Limantour)

Kontsert on salvestatud Tallinna Jaani kirikus 15. juulil 2016.

Helirežissöör on Aili Jõeleht, toimetaja Lisete Velt.