Kontserdisaalis. "72 inglit" – kogu muusika, mis taeva ja maa vahel olemas on

"Minu teose eesmärk on keskenduda ühisosale, mida jagavad eri kultuuride religioossed, vaimsed, esoteerilised ja mütoloogilised traditsioonid. Need 72 meditatsiooni esitlevad kõiki ingleid nende mitmepalgelisuses. Oma olemuselt on „72 inglit“ pikk ja intensiivne palve täis kirge ja lootust", ütleb helilooja.

Lera Auerbachi „72 inglit“ on 90-minutiline suurteos, mille tekstiosaks on 72 heebreakeelset inglinime. Teost iseloomustab rikas kõlapilt, alates idamaisest rahvamuusikast oratooriumimuusika ja džässi kaudu vene koorimuusika traditsioonide mõjutusteni.



"Lähemal vaatlusel ilmneb, et teose kahes algustaktis on olemas see, millel kõik põhinema hakkab - nagu taevas ja maa. Kaks esimest takti on selle teose tuum. Teos lõpeb Aamen-meditatsiooniga, mis on rajatud ülemhelide harmooniale ja kõlavärvidele. Tegelikult jõuamegi lõpus tagasi teose algusesse, kui teose viimane osa on kui taevasse tõusmine. Teose müstilisus toimib inimestele erinevalt, kuid mõjub kõigile – sellega ta võlubki", ütleb dirigent Endrik Üksvärav



Teose esitavad kammerkoor Collegium Musicale ja Raschèr Saxophone Quartet (Saksamaa). Dirigent Endrik Üksvärav.



Salvestatud Niguliste muuseum-kontserdisaalis 25. aprillil 2017, helirežissöör Kaspar Karner, toimetaja Marge-Ly Rookäär.