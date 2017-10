Kontserdisaalis. Prantsuse Raadio Orkester. Amaury Coeytaux

Kava:



* Felix Mendelssohn-Bartholdy - Keelpillisümfoonia nr. 10 b-moll

* Wolfgang Amadeus Mozart - Klaverikontsert nr. 25 C-duur K 503 (solist on Paul Lewis)

* Pjotr Tšaikovski - Mälestused Firenzest (solist on Amaury Coeytaux)



Kontsert toimus Pariisis, Prantsuse Raadio Maison auditooriumis 11. juunil 2016.



Stuudios on Kersti Inno.