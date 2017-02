Kontserdisaalis. Mirjam Tally autorikontsert Kultuurikatlas

"Minu jaoks on muusikas tähtis värv. Töö elektrooniliste väljendusvahenditega on tublisti avardanud mu kõlakujutlust", ütleb Mirjam Tally, kelle loomingus on kesksel kohal kõla. Tally muusika on tulvil mängulisi kontraste – siin segunevad humoristlik, dramaatiline ja poeetiline kõlakasutus. Mirjam Tally lõpetas Eesti Muusikaakadeemia 2000. aastal Lepo Sumera õpilasena ning täiendas end õpingute ajal Rauno Remme juures elektronmuusika alal. 2006. aasta sügisest alates elab ja töötab ta Rootsis, Gotlandi saarel asuvas Visby linnas. 2008–2009 oli Tally Rootsi raadio P2 muusikakanali resideeriv helilooja. 2017. aastal ootavad residentuurid Studio Acusticumis Piteås ning sügisel Västeråsi kammerorkestri juures.



