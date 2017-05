Kontserdisaalis: Daniel Müller-Schott ja SWR Raadio Sümfooniaorkester

Saksa päritolu tšellovirtuoosi Daniel Müller-Schotti tähelend algas juba 15-aastaselt, mil ta pälvis esikoha I rahvusvahelisel Tšaikovski noorte muusikute konkursil Moskvas.

Sealtpeale on ta solistina esinenud pea kõikide märkimisväärsete sümfooniaorkestrite ees nii USAs kui Euroopas ning salvestanud arvukalt soolo- ja kammermuusikaga heliplaate.

New York Timesi sõnul kuulub Müller-Schott koguni oma põlvkonna maailma juhtivate tšellistide hulka.

Kriitikud on öelnud, et tegemist on kartmatu tšellistiga, kelle tehnikaga võib käia läbi nii tulest kui veest.

Müller-Schotti õpetajateks on olnud Austria tšellist ja dirigent Heinrich Schiff ning maailmanimega legendaarsed tšellistid Mstislav Rostropovitš ja Steven Isserlis.

Kontserdil kõlab Daniel Müller-Schotti soleerimisel tõeline tšellorepertuaari klassika – Edward Elgari Tšellokontsert.

Tšellist mängib Matteo Goffrilleri instrumendil Ex Shapiro, mis on valmistatud 1727. aastal Veneetsias.

Saksamaa silmapaistev raadioorkester SWR Raadio Sümfooniaorkester tegutseb alates 1945. aastast ning on tuntud eelkõige kui viljakas kaasaegse klassikalise muusika kõrgetasemeline esitaja ja tellija.

Dirigendipuldis on sel korral suurte vene dirigentide hulka kuuluv Vassili Sinaiski.

Armastatud Edward Elgari Tšellokontserdi kõrval on kavas on ungarlase Zoltán Kodály rahvaviisidest inspireeritud orkestriteos “Galánta tantsud” ning helilooja Johannes Brahmsi Sümfoonia nr. 3.

Kavas:

* Zoltán Kodály – Galánta tantsud

* Edward Elgar – Tšellokontsert e-moll op. 85

* Johannes Brahms – Sümfoonia nr. 3 F-duur op. 90

Ülekanne Estonia kontserdisaalist laupäeval, 13. mail kell 19.

Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.