Kontserdisaalis: Vox Clamantise “You and I”

Alati väljapeetult oma kavades pea tuhandeaastase vahega loodud muusikat ühendav ansambel Vox Clamantis annab oma 20ndal tegutsemisaastal järjekordse kontserdi.

Eriliseks teeb õhtu ansambli dirigendi ja kunstilise juht Jaan-Eik Tulve jõudmine esimese juubelini.

Vox Clamantis esineb koosseisus:

Jaanika Kuusik, Anna Mazurtšak, Merylin Poks, Miina Pärn, Kadri Hunt, Iris Roost, Mikk Dede, Sander Pehk, Lodewijk van der Ree, Sakarias Jaan Leppik, Taniel Kirikal, Riivo Kallasmaa, Aare Külama, Andreas Väljamäe

kunstiline juht ja dirigent: Jaan-Eik Tulve

Kontserdil on kaastegevad: Helena Tulve, Eliann Tulve, Jakob Tulve ja Nathan Tulve

Kavas:

Mihklipäeva vesper:

* gregoriaani antifon / Jakob ja Nathan Tulve – Stetit angelus ja psalm nr. 109/110

* gregoriaani antifon / Jakob ja Nathan Tulve – Dum præliaretur ja psalm nr. 110/111

* gregoriaani antifon / Jakob ja Nathan Tulve – Archangele Michael ja psalm nr. 111/112

* gregoriaani antifon / Jakob ja Nathan Tulve – Angeli, Archangeli ja psalm nr. 137/138

* John Dunstable (1390 – 1453) – Quam pulchra es

* gregoriaani responsoorium Stetit angelus

* Helena Tulve – “You and I” (Eesti esiettekanne)

* gregoriaani tractus / Eliann Tulve – Domine, exaudi

* Gilles Binchois (ca 1400 – 1460) – Amours mercy

* gregoriaani offertorium Stetit angelus

* John Dunstable – Descendi in ortum meum

* gregooriuse laul / Jakob ja Nathan Tulve – Kõigi pühakute litaania

* Arvo Pärt – Da pacem, Domine

Mihklipäeva vesper:

* gregoriaani antifon / Jakob ja Nathan Tulve – Stetit angelus ja psalm nr. 109/110

Muusika-ajakirjanik Immo Mihkelson on kirjutanud:

Kui Pariisist õpingutelt naasnud Jaan-Eik Tulve 1996. aasta rõskel sügisel pani Tallinnas kokku vokaalansambli, oli tal mõtteis üksnes tagasihoidlik soov jätkata sellega, millega ta vana Euroopa südames oli tudengina innustunult tegelenud.

Mitu aastat ei laulnud Vox Clamantis midagi muud kui Gregooriuse laulu. Siis lisandusid mõned palad varajast polüfooniat. Vana laulmisstiili maailmas viibimine veeretas nende teele täiesti enesestmõistetaval kombel mõtte, et võiks proovida ka viibimist Arvo Pärdi muusika läheduses. Nii sündis kava “Annum per annum”, mis põimis helilooja tuntud orelipala ümber ja sisse lõike liturgilisest gregoriaani missast.

Ansambli juht ja suunanäitaja Jaan-Eik Tulve on veendunud, et lauljatele on muusika alati andnud võimaluse ennast laval ära unustada. Igasse muusikasse on esitajal teatava pingutuse järel võimalik täiesti sisse minna sarnasel kombel nagu gregooriuse laulusse, mis juba iseenesest on pöördumine millegi suurema poole. Tulve sõnul on ansambel püüdnud otsida erinevatest muusikatest samasugust sügavust ja kui see kord on leitud, ulatab see inimestele käe vastu.

Vox Clamantis käsi käib praegu hästi.

Nad on laulnud Grammy-auhinnaga pärjatud plaadil (“Adam’s Lament”); prantsuse kompaniile Mirare tehtud “Via Crucis” võitis sealmail maineka Diapason d’Or plaadiauhinna, kõrgelt tunnustatud saksa plaadifirma ECM on välja andnud kaks Vox Clamantise plaati, neist uusim, Arvo Pärdi muusikaga “Deer’s Cry” on pälvinud Prantsusmaalt tunnustused Diapason d’Or ja Choc ajakirjas Classica, samuti BBC Music Magazine’i kuuplaadi ning Eesti Muusikaauhindade Aasta Klassikaalbumi tiitli.

Kontserdid ja miniturneed lennutavad ansamblit igal aastal mitukümmend korda esinema üle piiride ja ookeanide taha ning mitmele mandrile.

Ülekanne Vox Clamantise kontserdilt laupäeval, 30. septembril kell 18.

Helirežissöör on Tanel Klesment, toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Kuula ka teisi kontserte:

http://klassikaraadio.err.ee/l/kontserdisaalis