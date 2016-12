EBU Jõulumuusikapäev. Noortekoor Vox Aurea Helsingi Kallio kirikus

Kavas:



* Jean Sibelius (1865-1957) - Kallio kiriku kell

* Anonüümne autor, seade: Kari Ala-Pöllänen - O scholares, voce pares - Gaudete, kogust "Piae Cantiones" (1582)

* Anonüümne autor 14. sajandist - Mariam Matrem kogust Llibre Vermell de Montserrat

* Michael Praetorius (1571-1621), seade Pekka Kostiainen (* 1944) - Üks roosike on tõusnud

* Pekka Kostiainen (* 1944) - Regina angelorum

* Eric Tuan (* 1990) - Nunc dimittis

* Jõululaul 16. sajandist, seade Sanna Salminen - Ding Dong Merrily on High

* Jõululaul 17. sajandist - À Minuit fut fait un réveil

* Sanna Salminen - Mummolan tuvan taulu

* Olli Moilanen - La Jornada, solist Saara Siltala

* Jõululaul, seade: Kari Ala-Pöllänen - Mary had a Baby, solist Nanu Itkonen

* Lõuna-Aafrika jõululaul - Singaba hamba yothina (Üks laps on meile sündinud), solist Nanu Itkonen

* Itaalia jõululaul, seade Kari Ala-Pöllänen, Sanna Salminen - Quanno nascette ninno



Keelpillikvartett: Arianna Petäjä, Omelia Petäjä (viiul), Konsta Litmanen (vioola), Vilma Eskelinen (tšello).



Kontserdisalvestus on tehtud Helsingi Kallio kirikus 18. detsembril 2016.



Toimetaja Anne Prommik, stuudios on Marius Peterson.