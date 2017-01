Kontserdisaalis: Henrik Ødegaard esitleb plaati

Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja), ansambel Vox Clamantis (dirigent Jaan-Eik Tulve) ning löökpillimängijad Vambola Krigul ning Madis Metsamart esitlevad Metodisti kirikus Norra helilooja Henrik Ødegaardi uhiuut albumit “Te lucis ante terminum”.

Plaadi nimilugu valmis 2011. aastal ja kõlas esiettekandes 2014. aasta lõpus.

Ødegaardi autoriplaadi valmimise protsess on väldanud mitu aastat.

Dirigent Jaan-Eik Tulve kaudu jõudsid Ødegaardi teose “Te lucis ante terminum” segakooriversiooni (“In manus tuas, Domine”) noodid Mikk Üleoja kätte viimase tööperioodi ajal Eesti Filharmoonia Kammerkoori koormeistri ametis.

Rahvusmeeskoori peadirigendina tellis Üleoja mõni aeg hiljem Ødegaardilt teose seade meeskoorile ja löökpillidele.

“Te lucis ante terminum” on ühtlasi Mikk Üleoja üks esimesi RAMile tellitud teoseid.

Plaadi teosed salvestas Klassikaraadio, salvestusmeeskonda kuulusid helirežissöör Tanel Klesment, heliinsenerid Virgo Mäe, Priit Karind ja Jürgen Kiik, toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Salvestus on tehtud neljal päeval jaanuaris 2015 Estonia kontserdisaalis.

Albumi andis välja plaadifirma Grappa kaasaegset Norra muusikat tutvustava kaubamärgi Aurora all.

Oslos sündinud Henrik Ødegaard (1955) õppis esmalt basstrombooni ja kirikumuusikat, seejärel tudeeris kompositsiooni Norra Riiklikus Muusikaakadeemias Lasse Thoreseni juhendamisel ja Hollandis Utrechti Konservatooriumis Tistan Keurise käe all.

Helilooja on täiendanud end gregooriuse laulu alal Pariisi Rahvuslikus Konservatooriumis, kus tema peamiseks õpetajaks oli Louis-Marie Vigne.

Talle on see kolmas autoriplaat, eelnevalt on välja antud orelimuusika ja soolohäälte autoriplaadid.

Oluline osakaal Ødegaardi loomingus on kirikumuusikal. Paljude teoste keskmes on norra rahvuspill, hardangeri viiul.

Eesti Rahvusmeeskoor on peadirigent Mikk Üleoja käe all nüüdismuusika esitamisele ja salvestamisele pööranud suurt tähelepanu.

Nende koostöös Klassikaraadioga ilmunud heliplaat “In Paradisum” Galina Grigorjeva loominguga pälvis Eesti Muusikaauhindade jagamisel Aasta Klassikaplaat 2014 tiitli.

Hiljuti oma 20. aastapäeva tähistanud gregoriaani ansambel Vox Clamantis on aja edenedes samuti aina enam kõrvutanud vanema muusika kõrvale uut.

Olles alati toetunud gregooriuse laulule ja varajasele mitmehäälsusele, leiab pea kõikides nende kontserdiprogrammides tähelepanuväärselt palju nüüdismuusikat.

Vox Clamantise uusim album “Arvo Pärt. The Deer’s Cry” on nomineeritud tänavu Aasta Klassikaplaadi auhinnale.

Henrik Ødegaardi autoriplaadi “Te lucis ante terminum” esitluskontserdist teeb Klassikaraadio ülekande reedel, 20. jaanuaril kell 19.

Kohal on lubanud olla ka helilooja ise.

Metodisti kirikust Tallinnas vahendavad toimuvat helirežissöör Tanel Klesment ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.