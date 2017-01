Kontserdisaalis: Tallinna Kammerorkester - Black Angels

Tallinna Kammerorkester jätkab kontserdisarja “Kõikvõimas” teisel kontserdil eksperimenteerimist nii kava kui ka esitusvormidega.

Uue aastasaja künnisel loodud Arnold Schönbergi muusika ning ameeriklaste John Cage’i ja George Crumbi teoste kõrval tulevad ettekandele Tõnu Kõrvitsa nägemus inglise renessansshelilooja John Dowlandi teosest ja helilooja Kristjan Kõrveri uudisteos keelpillidele.

Esiettekandes kõlavad sel õhtul kaks just Tallinna Kammerorkestrile kirjutatud teost.

Helilooja Kristjan Kõrveri uudisteoses “Schizzo concertato” (“Kontsertlik visand”) on orkestri kõik 19 mängijat solisti rollis ning ükski partii ei kattu teisega.

John Dowlandi ühele tuntuimale ja mõjukaimale laulule “Flow my tears” on Tõnu Kõrvits kirjutanud uue seade kontratenorile ja keelpillidele.

Kontserdi nimiteose “Black Angels” kirjutas ameerika avangardhelilooja George Crumb 1970. aastal reaktsioonina Vietnami sõjale.

Võimendatud keelpillikvartetile loodud teos paneb muusikud kontserdil ka karjuma, vilistama ja sosistama ning kasutama oma pilli harjumatul viisil.

Kõikvõimsal õhtul on kavas on ka kahe kõige enam muusika aluseid kõigutanud helilooja John Cage'i ja tema õpetaja Arnold Schönbergi muusika.

Schönbergi helipoeem “Verklärte Nacht” ehk “Kirgastunud öö” on külluslik ja keerukas, täis peenekoelisi nüansse ja heliefekte.

Cage’i üks tuntuim teos ja ühtlasi kogu maailma muusikaajaloo verstapostiks tituleeritud “4’33“” paneb aga küsima, mis üldse on muusika.

Kava:



* John Dowland – “Flow my tears” / Voolake, mu pisarad (Tõnu Kõrvitsa seade kontratenorile ja keelpillidele)

* George Crumb – “Black Angels: 13 Images from the Dark Lands” / Mustad inglid: 13 pilti tumedatest maadest" (keelpillikvartetile)

* Kristjan Kõrver – “Schizzo concertato” / Kontsertlik visand (keelpillidele) (2016, esiettekanne)

* John Cage – 4’33”

* Arnold Schönberg – “Verklärte Nacht” / Kirgastunud öö op. 4

Kontsert on eetris neljapäeval, 26. jaanuaril kell 19.

Otseülekanne Mustpeade Majast.

Vahendab Johanna Mängel, helirežissöör on Teet Kehlmann.