Kontserdisaalis. Ars Revalia

Ettekandele tuleb kava Briti saartelt 16.-18. saj pärinevast muusikast, kus Dowlandi, Byrdi, Purcelli, Geminiani jt heliloojate looming on põimitud iiri, šoti ja keldi rahvamuusikaga.



Ansamblis Ars Revalia mängivad:



Melissa Jõesaar, viiul

Tõnu Jõesaar, viola da gamba

Lilian Jõesaar, klavessiin

Robert Staak, teorb ja barokk-kitarr



Kava:



* Francesco Geminiani - Auld Bob Morrice

* traditsionaal - The Lass of Peaty's Mill

* traditsionaal - St. Anne's Reel; Flowers of Edinburgh

* traditsionaal - Greensleeves

* Giles Farnaby - The Old Spagnoletta

* William Byrd - Goe No More

* Henry Purcell - Hornpipe

* Michel Farinel - Faronells Division upon a Ground

* Šoti rahvaviis - The Hills of Lorne

* Francesco Geminiani - Sleepy Body

* traditsionaal - Caledonia's Wail for Niel Gow

* Iiri rahvaviis - Sackow's Jig; The Hare's Paw

* traditsionaal - The Rover Reformed; Galway Bay; Lord Frog Dance

* John Coprario - In Darknesse Let Me Dwell

* Francesco Geminiani - Lady Ann Bothwell's Lament

* John Playford - Parson's Farewell

* anonüümne - Bouree Avignonez



Kontsert toimus 27. novembril 2016 Kloostri Aidas Tallinnas.



Toonmeister Aili Jõeleht, toimetaja Tiina Kuningas.