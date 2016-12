Kontserdisaalis: Rasmus Puuri “Talvekantaat”

21. detsembril kell 15 on Klassikaraadio mikrofonid Estonia kontserdisaalis, kus kõlab jõulude päästmiseks kirjutatud Rasmus Puuri uudisteos. Esitavad Rahvusooperi poistekoor ja Reaalmažoor. Vahendab Marge-Ly Rookäär.

“Jõulupühi väga oluliseks pidava inimesena tundsin kõige enam lähedust ideega luua heakõlaline teos, mis rõhutaks jõulude juures neid n-ö päris väärtusi, mis meie kirjus ja pöörases info- ja tarbimisühiskonnas mattuvad kord-korralt üha sügavamale”, ütles Rasmus Puur.

Rasmus Puuri “Talvekantaat” on kirjutatud Rahvusooper Estonia poistekoorile ja noorteorkestrile Reaalmažoor, teose kirjutamise ettepaneku tegi noorele heliloojale koorijuht Hirvo Surva.

14-osalises teoses on kasutatud kodumaiste luuletajate Leelo Tungla, Kersti Merilaasi, Hando Runneli, Ernst Enno, Juhan Liivi jt tekste.

Rasmus Puur on ise samuti Rahvusooper Estonia poistekoori kasvandik ja pikaaegne laulja, koori vilistlasena leiab ta, et teosega on tal võimalus sellelt imeliselt kollektiivilt saadu eest midagi tagasi anda.

“Ja mis oleks selleks sobivam aeg kui jõulud – andmise ja kinkimise aeg,” ütleb Puur.

Rahvusooper Estonia poistekoor alustas tegevust 1971. aastal RAM-i poistekoorina ja kandis üle kümne aasta Eesti Poistekoori nime.

Koori asutajaks oli professor Venno Laul, kes juhtis koori tegevust 30 aastat.

2001. aastast asus kunstilise juhi ja peadirigendina ametisse Hirvo Surva.

Rahvusooper Estonia poistekoor töötab kooristuudiona, millel on kolm koosseisu: põhikoor ja kaks õppekoori, kus vokaalkunsti omandavad kokku 150 noort lauljat.

Rasmus Puur on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia cum laude kompositsiooni erialal (2014) ning ta on tulevasuvise noorte laulupeo “Noored juured” üks autoritest.

Helilooja räägib oma uudisteose sünni tagamaades kolmapäeval kell 12 saates “Delta”.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist algab kolmapäeval, 21. detsembril kell 15. Kordusena on kontserdi salvestus eetris reedel, 23. detsembril kell 10.

Kohapealt vahendavad sündmust helirežissöör Ats Treimaa ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.

