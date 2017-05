Kontserdisaalis: Põhjamaade Sümfooniaorkester

Kolmapäeval, 24. mail kell 19 on Klassikaraadio eetris otseülekanne Põhjamaade Sümfooniaorkestri 19. kontserdilt sarjas “Erilisena sündinud”. Dirigeerib Anu Tali ja solist on viiuldaja Guy Braunstein. Vahendab Kersti Inno.

Põhjamaade Sümfooniaorkestri seekordne kava peegeldab romantismi võimsat jätkumist 19. sajandi viimase veerandi ja 20. sajandi alguse muusikas.

Kontserdil kõlavad teosed piiristavad kolme aastakümmet – Tšaikovski balletist “Luikede järv” (1877) ja Brahmsi viiulikontserdist (1878) Rahmaninovi teise sümfooniani, mille helilooja lõpetas 1907.

Slaavi igatsev tundelisus kõrvutatakse Brahmsi klassitsistlikuma ja sirgjoonelisema hoiakuga.

Kava:

* Pjotr Tšaikovski & Guy Braunstein – Pas de deux balletist “Luikede järv” (viiulile ja orkestrile)

* Johannes Brahms – Viiulikontsert

* Sergei Rahmaninov – Sümfoonia nr. 2

Anu Tali:

“Tänane kontsert on sündinud sõprusest ja puhtast ilust. Kui olin väga noor ja alles alustasin õpinguid, oli Rahmaninov mulle üks olulisematest teenäitajatest. Seda suurem on rõõm oma parimate sõpradega tema muusika juurde tagasi tulla. Guy Braunsteiniga ühendab mind aastatepikkune lavasõprus. Oleme seda kohtumist kaua oodanud ja kavandanud, nüüd saab see lõpuks teoks.”

Guy Braunstein on sündinud ja viiulimänguga alustanud Tel Avivis.

Hiljem New Yorgis olid tema õpetajad Glenn Dicterow ja Pinchas Zuckerman.

Braunstein alustas varakult solistikarjääri, esinedes Iisraeli Filharmoonikute, Bambergi Sümfoonikute, La Scala orkestri ja Berliini Filharmoonikute ees.

Aastal 2000 valiti 29-aastane Braunstein Berliini Filharmoonikute kontsertmeistriks – noorimana selle orkestri ajaloos.

Kontsertmeistri ametis oli ta 13 aastat, legendaarse Claudio Abbado ja seejärel Simon Rattle’i ajal. Paralleelselt jätkas ta kontserditegevust, musitseerides selliste kolleegidega nagu viiuldaja Isaac Stern ja pianistid András Schiff, Maurizio Pollini, Lang Lang, Mitsuko Ushida. Ühtlasi oli ta 2003–2007 viiuliprofessor Berliini Kunstide Ülikoolis.

2006 taaselustas ta oma õpetaja Taubi poolt juhitud kammermuusikafestivali Reini-äärses Rolandseckis, kus tema kutsel on esinenud flötist Emmanuel Pahud, pianist Hélène Grimaud, oboemängija François Leleux jt. Festivali raames toimuvad ka kursused noortele muusikutele.

2013 loobus Braunstein tööst orkestris, et täielikult pühenduda solistitegevusele. Ta on ühes intervjuus maininud, et ei poolda staarikultust – vähem tuntud nimede taga võib olla hoopis omapärasemaid talente ja sügavamaid muusikuid.

Viimasel ajal on Braunstein järjest enam tegelnud ka dirigeerimisega. Järgmisel hooajal on tal kavas juhatada Galiitsia, Trondheimi, Hamburgi ja Lahti sümfooniaorkestreid.

Braunstein mängib Francesco Ruggieri 1679. aastal valmistatud pillil.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist

Vahendavad toonmeister Siim Mäesalu ja toimetaja Kersti Inno.