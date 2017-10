Kontserdisaalis: festivali AFEKT avakontsert “Rituaalid”

Festivali AFEKT algataja ja kunstilise juhi Monika Mattieseni sõnul eksperimenteeritakse avakontserdil ebatraditsioonilise ruumikasutusega ning luuakse uudne poprokk-helimaastik elektrikitarri lisamisega sümfooniaorkestri koosseisu.

Esiettekandes kõlab noore Eesti helilooja Elis Vesiku uudisteos.

Kontserdi kavas olevate klassikute Gérard Grisey’ ja Pierre Boulezi sümfoonilist muusikat ei ole Eestis aga mitte kunagi esitatud.

Kontserdiõhtu avab lühikeseks jäänud eluteega Itaalia noorema põlvkonna paljutõotava helilooja Fausto Romitelli looming.

Teda paelusid massikommunikatsiooni protsessid ja psühholoogiline mõju ning oma 2003. aastal loodud orkestriteoses “Dead City Radio. Audiodrome” mõtiskleb Romitelli kaasaja maailma sotsiaalse ja kunstilise reaalsuse üle, võttes lähtepunktiks kanada sotsioloogi Marshall McLuhani kuulsa aksioomi “Meedia on sõnum”.

Orkestriteosega kujutab helilooja tajumise ja tehnoloogia omavahelisi suhteid ning peegeldab elektrooniliste kanalite produtseerimise ja reprodutseerimise tehnikaid.

Eesti helilooja Elis Vesik on kirjutanud ERSOle uudisteose “Kadumispunkt nägemisväljal”.

Üks keskseid teemasid selles on helilooja jaoks olnud see, kuidas aja tajumine mõjutab muusika kirjutamist ja vastupidi, kuidas kirja pandud muusika mõjutab kuulaja jaoks aja tajumise viisi.

Vesik ütleb, et otsib erinevaid struktuure ja harmooniaid, mis aitavad hetkes püsida ning muusikalisi vahendeid, mis aitaksid toetada teatud puhta temporaalsuse keskset mõtlemist lootuses, et see aitab ära tunda elu tsüklilisust, hingamist, rahu.

Teose struktuuri ühe põhitelje moodustavad kokku suunduvad glissandod – see võte on inspireeritud samalaadsest kadumispunkti nähtusest optikas.

Prantslane Gérard Grisey esindab spektraalmuusika koolkonda, mis kerkis esile 1970. aastatel Pariisis vastureaktsioonina serialismile.

“Mitte komponeerida enam nootide, vaid helidega,” sõnastas helilooja printsiibi, millel põhineb tema kuueosaline instrumentaaltsükkel “Les Espaces Acoustiques” (“Akustilised väljad”).

Seda oopust võib lugeda prantsuse spektraalmuusika monumendiks.

Tsükkel valmis üheteistkümne aasta jooksul vahemikus 1974-1985 ning iga osa on kirjutatud erinevale pillikoosseisule.

Festivalil AFEKT tuleb ettekandele viimane, viies osa “Transitoires”.

Tervikuna kõlab teos ERSO esituses 24. novembril.

Ühe 20. sajandi mõjukama prantsuse kaasaegse muusika helilooja ja dirigendi Pierre Boulezi teos “Rituel in memoriam Bruno Maderna” on loodud 1974-1975. aastatel austusavaldusena varalahkunud sõbrale – Itaalia heliloojale ja dirigendile Bruno Madernale.

Boulez on märkinud teose partituuri: “Igavene muutumine: litaania kujuteldavaks tseremooniaks”, iseloomustades teost ka kui “mälutseremooniat, milles sarnased vormelid läbivad arvukaid kordusi, muutudes pidevalt profiililt ja perspektiivilt.”

Teose ülesehituses etendab pea igal tasandil keskset rolli number seitse, mis vastab Maderna nimetähtede arvule.

Helilooja on jaganud orkestrandid seitsmesse rühma, mis paiknevad eri asukohtades nii laval kui ka saalis, lisaks 14 vaskpilli- ja kahest löökpillimängijast koosnev keskne grupp.

Rahvusvahelise nüüdismuusika festivali AFEKT avakontserdil “Rituaalid” on Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees Šveitsi päritolu dirigent Baldur Brönnimann, keda tuntakse eeskätt nüüdismuusikale pühendunud interpreedina.

Tippheliloojatega, nagu John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, Lachenmann, Lindberg ja Haas koostööd teinud Brönnimann läheneb musitseerimisele väga paindliku ja avara silmaringiga ning on keskendunud eelkõige põnevaid ja keerulisi väljakutseid pakkuvale nüüdismuusikale.

Ta on juhatanud Ligeti, Romitelli, Boulezi ja Zimmermanni suurteoseid viimati BBC Promsil ja Viini Kontserdimajas.

Praegu on Brönnimann Porto Casa da Música sümfooniaorkestri ja Baseli Sinfonietta peadirigent.

Kava:

* Fausto Romitelli (1963–2004) – “Dead City Radio. Audiodrome” / “Surnud linna raadio. Audiodroom” (2003)

* Elis Vesik (*1986) – “Punctum concursūs in prospectu” / “Kadumispunkt nägemisväljal” (2017, esiettekanne)

* Gérard Grisey (1946–1998) – “Transitoires” / “Üleminekud” (1980–1981)

tsüklist “Les Espaces Acoustiques” (1974–1985, esiettekanne Eestis)

* Pierre Boulez (1925–2016) – “Rituel in memoriam Bruno Maderna” / “Rituaal Bruno Maderna mälestuseks” (1974–1975, esiettekanne Eestis)

Rahvusvahelise nüüdismuusika festivali AFEKT avakontsert on Klassikaraadio eetris reedel, 27. oktoobril kell 19.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist.

Vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Johanna Mängel.