Kontserdisaalis: Mart Saar – klassik rabamaastikult

28. septembril möödus 135 aastat Mart Saare sünnist.

Rohkem kui sajandi on Saare muusika rikastanud Eesti koorimuusikat, ajades oma juuri aina sügavamale.

“Mida tähendas Saarele Hüpassaare, seda märkasin eriti kevadeti”, on öelnud Mart Saare heliloojast õpilane Ester Mägi.

“Unustamatud muljed on mul esimesest külaskäigust Hüpassaarde. Seal alles nägin, kuidas ta oli kokku kasvanud oma kodujuurtega. Kohtusime õhtul, kui ta tuli koju oma tavaliselt metsamatkalt - reibas, särav, pruun ja metsahõnguline, paljajalu ning valgeis toorsiidist pükstes ja särgis kui piduline. Järgnevail päevil näitas ta mulle uhkuse ja vaimustusega oma metsi ja puid, käisime rabas käsikäes, sest ta kartis, et teen ettevaatamatu sammu ja vajun laukasse, istusime metsas mahalangenud puudel, rääkisime, aga rohkem vaikisime.”

Mart Saar oli esimene Eesti helilooja, kelle muusika on meie rahvamuusikaga tihedasti läbi põimunud.

Saare varajast loomingut peetakse väga uuenduslikuks – oli see ju seotud tolleaegsete moodsate suundade ekspressionismi ja impressionismiga.

Saare looming kuulub ajajärku, mil paljud heliloojad Euroopas pöördusid ära üldkehtivast klassikalis-romantilisest helikeelest.

Oma juurte otsimine ei olnud enam pelgalt mitte rahvaviiside seaded, pigem olid need katsetused rahvamuusikast tuletatud võtetega (rütm, meloodika, harmoonia).

Sääraseid uuendusi oli oma loomingusse sidunud Saare õpetaja Rimski-Korsakov, Lääne-Euroopas aga paljud Saare kaasaegsed (Ravel, Bartók).

Mart Saar, olles ise rahvalaule ka kogunud, suutis oma loomingusse pärimuse köita erakordselt veetlevalt jäädes ise heliloojana tagasihoidlikule positsioonile.

Saare koorilaulud esitavad lauljatele suuri nõudmisi ning kontserdisaalis kuuleb neid üha harvem.

Üks asjaolu selle trendi languses seisneb kindlasti kooride lauljaskonna vähesuses – tema koorilaulud on kirjutatud ajal, kui parimates kollektiivides laulis pea sadakond lauljat.

Samal ajal oleks Eesti koorimuusika tänane võimsus mõeldamatu, kui meie muusikaloos ei oleks olnud Mart Saart ja tema mitusadat koorilaulu.

Mart Saare mõjutusi kannavad hoogsalt edasi tema juures õppinud Ester Mägi, Tuudur Vettik jt.

Kontserdi “Saare hääl” kunstiline juht on dirigent Triin Koch, kes on aastaid Mart Saare laule oma kooride repertuaarikastis oluliseks pidanud.

Esinevad Tartu ülikooli kammerkoor (dirigent Triin Koch), kammerkoor Head Ööd, Vend (dirigent Pärt Uusberg), pianist Kadri-Ann Sumera ja metsosopran Iris Oja.

Ülekanne Tallinna Mustpeade majast.

Kommenteerib Marge-Ly Rookäär.

Eetris laupäeval, 21. oktoobril kell 19.

