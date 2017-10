Kontserdisaalis. AFEKT. Ansambel Schallfeld

Ansambel Schallfeld loodi 2013. aastal kuulsa ansambli Klangforum Wien järelkasvuna. Rahvusvaheline interpreetidest ja heliloojatest koosnev grupp resideerub Grazis, Austrias. Nelja tegutsemisaasta jooksul on nad Euroopa tippfestivalidel tähelepanu võitnud tänu peensusteni väljatöötatud kõlamaailma, originaalse live-elektroonika kasutuse ja kõrgetasemelise improvisatsioonioskusega. Nende kontsert näitab kollektiivi erinevaid kvaliteete, pannes kokku juba tunnustatud heliloojate teosed noorte autoritega.



Kava:



* Richard Barrett (*1959) - Codex I (2001)

* Georg Friedrich Haas (*1953) - "Tria ex Uno" (2001)

* Lorenzo Troiani (*1989) - "La fine è senza fine" (2017)

* Marianna Liik (*1992) - "Adapt to prevailing stream and become able to see clearly" (2017)

* Lorenzo Romano (*1985) - "Furore" (2016)



