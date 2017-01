Kontserdisaalis. AFEKT. Ansambel Fractales

Ensemble Fractales on asutatud 2012. aastal Brüsseli konservatooriumi juures ja sündis vajadusest edendada nüüdismuusikat. Neid on juhendanud ja toetanud tunnustatud ansamblid nagu Ictus, Ensemble Recherche ja Klangforum Wien. Esialgu keskendus ansambel peamiselt spektraalmuusikale, kuid hiljem on laienetud teistelegi nüüdismuusika suundadele.



Kavas:



* Elis Vesik - To become a tree (esiettekanne)

* Kristjan Kõrver - Experimentum crucis (esiettekanne)

* Klaus Lang - Zwillingsgipfel

* Yann Robin - Ftera

* Simon Steen-Andersen - Study

* Toivo Tulev - Dé ta ché

* Gerard Grisey - Talea



Kontsert on salvestatud 25. oktoobril 2016 Tallinnas, Hopneri majas.



Helirežissöör Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.