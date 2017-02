Kontserdisaalis: Jean-Efflam Bavouzet Mozarti lainel

Bavouzet’ mängu iseloomustavad kriitikud jõulise, samas peenetundelisena – see on kui intellektuaalne tulevärk, mis jätab kustumatu mulje.

Kõik Debussy klaveriteosed salvestanud Bavouzet on praegu Mozarti lainel.

Koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja dirigent Arvo Volmeriga esitab ta W.A. Mozarti 14. Klaverikontserdi.

Prantsuse repertuaarist kõlab Olivier Messiaeni püha õhtusöömaaega ülistav “Hümn pühale sakramendile”, samuti eredaim näide Claude Debussy püüdlustest tabada muusikas impressionistlike maalijate Monet’ ja Renoir’ väljenduslaadi: orkestriteos “Meri”.

Kuuleme ka hiilgava pianisti Maurice Raveli divertismentlikku Klaverikontserti G-duur, mida on tugevalt mõjutanud džässmuusika ja süiti koreograafilisest sümfooniast ‟Daphnis ja Chloe”.

Ehtprantslasliku mängustiiliga, tippvormis 54-aastane pianist Jean-Efflam Bavouzet on oma põlvkonna üks hõivatumaid ja auhinnatumaid pianiste maailmas.

Ta esineb regulaarselt maailmakuulsate orkestritega nagu Londoni Filharmooniaorkester ja BBC Sümfoonikud ning töötab koos kuulsate dirigentidega, kelle hulgas on Gianandrea Noseda, François-Xavier Roth, Charles Dutoit ja Sir Andrew Davis.

Käesoleva hooaja tähtsaimateks ülesastumisteks on Frankfurdi Raadio Sümfooniaorkestri hooaja avakontsert, kontserdid koos BBC Filharmooniaorkestri ning Helsingi Linnaorkestriga Olari Eltsi juhatusel.

Bavouzet salvestab ainult plaadifirmale Chandos ning tema kõigi Prokofjevi klaverikontsertide salvestis koos BBC Filharmooniaorkestri ja Gianandrea Nosedaga võitis parima instrumentaalkontserdi kategoorias 2014. aastal Gramophone’i auhinna.

Jaanuaris tõstis ajakiri ‟Pianist” esile tema Mozarti salvestisi plaadifirmale Chandos.

Bavouzet on olnud nomineeritud veel kaks korda Gramophone’i aasta artisti tiitlile (2012 ja 2014), ta on pälvinud Gramophone’i auhinna 2009. aastal parima instrumentaalteose salvestise eest, kaks BBC Music Magazine auhinda, Diapason d’Or’i ja Choc de l’année (2010).

Hetkel on käimas salvestusprojekt Beethoveni ja Haydni klaverisonaatidega.

Soolokontsertidega esineb Bavouzet regulaarselt Louvre’is ja Londoni Wigmore Hallis. Käesoleval hooajal annab ta soolokontserte San Franciscos, New Yorgis, Vancouveris, üle terve Euroopa ja Suurbritannias.

Bavouzet on teinud tihedat koostööd Pierre Boulezi, Maurice Ohana ja Bruno Mantovaniga, samuti on ta vähetuntud Prantsuse muusika, näiteks Gabriel Pierné ja Albéric Magnard’i loomingu populariseerija.

‟On suur õnn, et selline pianist nagu Bavouzet tuleb Eestisse esinema,” kommenteerib dirigent Arvo Volmer.

Kavas:

Eelkontserdil kell 18:

* W.A. Mozart – Klaverikontsert nr 14 Es-duur, KV 449 (1784)

- Allegro vivace

- Andantino

- Allegro ma non troppo

Põhikontserdil kell 19:

* Olivier Messiaen – “Hümn pühale sakramendile” (“Hymne au Saint Sacrament”; 1932)

* Claude Debussy – Kolm sümfoonilist eskiisi “Meri” (“La mer”; 1903/1905)

- Merel koidust keskpäevani / De l’aube à midi sur la mer

- Lainete mäng / Jeux de vagues

- Tuule ja mere kahekõne / Dialogue du vent et de la mer

* Maurice Ravel – Klaverikontsert G-duur (1931)

- Allegramente

- Adagio assai

- Presto

* Maurice Ravel – Teine süit koreograafilisest sümfooniast “Daphnis ja Chloe” (“Daphnis et Chloe”; 1912)

- Päeva algus / Lever du jour

- Pantomiim / Pantomime

- Üldine tants / Danse generale

Eesti Riiklikku sümfooniaorkestrit juhatab Arvo Volmer, orkestri kontsertmeister on Arvo Leibur.

Otseülekanne Estonia Kontserdisaalist.

Vahendavad toonmeister Tanel Klesment ja toimetaja Anne Prommik.